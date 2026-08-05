Mujer en Italia tira a la basura un boleto de lotería de $1 millón y recolectores de basura logran recuperarlo

Una mujer en Italia estuvo a punto de perder para siempre un premio de lotería de 1 millón de euros (unos $1.2 millones de dólares) después de tirar accidentalmente a la basura el boleto ganador de un juego de raspadito.

Lo que parecía una historia de mala suerte terminó convirtiéndose en un auténtico milagro gracias a la rápida intervención de los trabajadores del servicio de recolección de residuos, quienes lograron encontrar el ticket tras 2 días de búsqueda entre montañas de desechos.

El insólito episodio ocurrió en Bitonto, una localidad de la región de Puglia, en el sur de Italia. Según informaron medios locales y de la BBC, la mujer había acudido a un establecimiento para comprobar si su boleto era ganador. Sin embargo, la máquina mostró el mensaje “non-payable” (“no pagable”), lo que la llevó a pensar que no había obtenido ningún premio y decidió tirar el ticket a la basura.

Un error por desconocer cómo funcionan los grandes premios

La confusión se produjo porque ese mensaje no significa necesariamente que el boleto no tenga valor. En realidad, aparece cuando el premio es demasiado elevado para ser pagado directamente por el comercio donde se verifica el ticket. Los premios de gran cuantía deben reclamarse mediante un procedimiento especial.

Al regresar a casa, un familiar revisó los resultados y notó que los números que la mujer jugaba habitualmente (2, 4, 8, 10 y 51) habían sido los seleccionados. Fue entonces cuando comprendieron que el boleto desechado era, en realidad, el ganador del premio mayor.

La familia volvió de inmediato al establecimiento, pero para entonces, la basura ya había sido recogida por el servicio municipal.

Una carrera contra el tiempo entre toneladas de residuos

Desesperada, la ganadora contactó con la empresa de saneamiento SANB, responsable de la recolección de residuos en la zona. Su administrador, Roberto Nicola Toscano, reconstruyó el recorrido del camión recolector y logró detenerlo antes de que la carga fuera compactada o enviada al vertedero.

Según explicó Toscano, el momento fue decisivo. “Por suerte era domingo; de lo contrario, la carga ya habría terminado en el relleno sanitario”, relató a medios italianos.

El camión fue trasladado a una instalación especializada, donde comenzó una exhaustiva búsqueda entre una enorme cantidad de basura. Durante 2 días, los trabajadores revisaron cuidadosamente bolsas y desperdicios hasta localizar el pequeño trozo de papel.

Finalmente, el martes por la mañana, uno de los empleados encontró el boleto.

El boleto sobrevivió casi intacto

Toscano calificó el hallazgo como un auténtico milagro. Explicó que el ticket apareció dentro de una bolsa perforada junto a otros boletos deteriorados, pero que, sorprendentemente, era uno de los pocos que permanecía prácticamente intacto.

“Esta historia es poco menos que milagrosa”, afirmó el directivo de SANB. Incluso confesó que le habría gustado abrazar a la ganadora cuando le comunicó la noticia, aunque solo pudieron hablar por teléfono.

Los trabajadores celebraron el descubrimiento con entusiasmo, como si el premio hubiera sido para ellos, después de dos jornadas de intenso trabajo revisando residuos.

La ganadora pagará la búsqueda

Antes de iniciar el operativo, la mujer firmó un documento comprometiéndose a cubrir los costos de la recuperación del boleto si este era encontrado. De acuerdo con las autoridades locales, será ella quien reembolse a la empresa pública por el operativo especial realizado.

Hasta el momento, no se ha informado si los empleados encargados de localizar el boleto recibirán alguna recompensa económica por su esfuerzo.

Como curiosidad, Toscano contó que, tras concluir la búsqueda, él y algunos compañeros compraron un boleto de lotería como una broma inspirada por la historia. Para su sorpresa, también resultó ganador, aunque de un premio mucho más modesto: 50 euros (unos $57).

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