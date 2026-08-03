Empleada del USPS es acusada de robar un boleto ganador de la lotería de Florida enviado por correo y cobrar el premio

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue arrestada en Florida tras ser acusada de robar un boleto ganador de la Lotería de Florida que había sido enviado por correo y de cobrar el premio de manera fraudulenta, informaron las autoridades estatales.

El caso salió a la luz después de que una jugadora reportó que el boleto ganador de Pick 4, que había enviado por correo para reclamar su premio, nunca llegó a su destino.

Así descubrieron el presunto robo del boleto ganador

Según ABC, de acuerdo con un comunicado de la Lotería de Florida, la investigación fue realizada de manera conjunta por la División de Seguridad de la Lotería de Florida y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos.

Las autoridades determinaron que el boleto fue canjeado el 19 de julio en una oficina de la Lotería de Florida ubicada en Miami.

La persona que reclamó el premio fue identificada como Lakaysha Lockhart, quien trabajaba como cartera del USPS.

Tras reunir las pruebas, los investigadores arrestaron a Lockhart el 23 de julio. Según la Lotería de Florida, durante la investigación, la mujer admitió haber robado el boleto y haber cobrado el premio.

¿Cuánto dinero ganó con el boleto de Pick 4?

El boleto de Pick 4 tenía un valor de $2,600 dólares, monto que fue entregado luego de que la sospechosa presentara el boleto en una oficina de la lotería.

La investigación comenzó cuando la legítima propietaria notificó que el boleto ganador, enviado por correo para su validación, nunca había llegado a las oficinas correspondientes.

Ese reporte permitió a las autoridades rastrear el proceso de cobro e identificar quién había reclamado el dinero.

Según la Lotería de Florida, Lockhart enfrenta múltiples cargos relacionados con el presunto fraude, entre ellos:

* Robo mayor (grand theft).

* Tráfico de propiedad robada.

* Presentar una reclamación falsa de pago.

* 2 cargos por uso ilegal de un dispositivo de comunicación de dos vías.

* Robo de correspondencia.

Las autoridades no han informado si la mujer continúa detenida ni si cuenta con representación legal.

La Lotería de Florida destaca sus medidas de seguridad

El secretario de la Lotería de Florida, Reginald D. Dixon, aseguró que la institución mantiene estrictos controles para proteger los premios y la confianza de los jugadores.

“Nuestros jugadores merecen la confianza de que cada premio de la lotería está protegido mediante sólidas medidas de seguridad y una supervisión diligente”, señaló Dixon en un comunicado.

Por su parte, la Lotería de Florida reiteró que continuará colaborando con las autoridades para preservar la integridad del sistema.

“Cada boleto comprado apoya la educación en Florida, y seguimos comprometidos a garantizar que los jugadores participen con la confianza de que la integridad de nuestros juegos es nuestra máxima prioridad”, indicó la institución en una declaración.

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