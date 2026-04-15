Powerball se internacionaliza para crear premios más grandes y atraer a más jugadores

El popular juego de lotería Powerball dará un paso histórico al expandirse fuera de Estados Unidos, en una estrategia que busca incrementar el tamaño de sus premios y sumar nuevos participantes a nivel internacional.

Este verano, jugadores de Inglaterra, Escocia y otras regiones del Reino Unido podrán participar en Powerball gracias a un acuerdo entre la Multi-State Lottery Association y Allwyn UK.

El convenio aún requiere la aprobación de la comisión reguladora de juegos de azar británica, pero de concretarse marcará la primera vez que una lotería fuera de EE.UU. contribuya directamente al bote acumulado.

De acuerdo con Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y responsable de Powerball, la decisión responde a la necesidad de mantener vigente el atractivo del juego. “Estamos constantemente buscando formas de asegurarnos de que Powerball siga siendo cultural y comercialmente relevante”, explicó.

“Y esto realmente es la siguiente progresión natural para lograrlo”, añadió.

Para los jugadores en Estados Unidos, las condiciones se mantendrán sin cambios: el boleto seguirá costando $2 y las probabilidades de ganar el premio mayor continuarán siendo de 1 en 292.2 millones.

Sin embargo, la incorporación de jugadores del Reino Unido ampliará la base de participantes, lo que permitirá que los jackpots crezcan más rápido.

Strawn detalló que esto responde directamente a lo que los jugadores han pedido en encuestas.

“Los jugadores nos dicen constantemente en encuesta tras encuesta que lo que quieren ver son jackpots de Powerball que crezcan más rápido”, señaló.

“No es sorprendente: cuanto más altos son los premios, más personas juegan. Y mientras más personas juegan, mayores son las ventas, lo que a su vez eleva aún más los jackpots”, añadió.

Uno de los principales atractivos para el público británico será precisamente el tamaño de los premios, considerablemente superiores a los de las loterías locales.

Mientras que el mayor premio de Powerball superó los $2,000 millones en 2022 con un boleto vendido en California, el mayor premio entregado a un jugador del Reino Unido en EuroMillions fue de £195 millones, equivalentes a unos $265 millones ese mismo año.

Desde Allwyn UK, su directora ejecutiva, Andria Vidler, destacó el potencial del acuerdo.

“Nuestra ambición es llevar más juegos, más innovación y más emoción a la Lotería Nacional del Reino Unido, y no hay nada más emocionante que Powerball, con sus jackpots transformadores y su contribución a buenas causas”, afirmó.

Aunque el premio mayor será el mismo en ambos lados del Atlántico, habrá diferencias en la forma de presentarlo y pagarlo.

En Estados Unidos, los montos se anuncian antes de impuestos y los ganadores pueden elegir entre recibir el dinero en un solo pago o en anualidades.

En Reino Unido, en cambio, los premios se pagarán a lo largo de 30 años y se ajustarán según el tipo de cambio a libras esterlinas.

También habrá variaciones en los premios menores entre ambos países, aunque todos los jugadores competirán por el mismo jackpot principal.

Actualmente, Powerball se juega en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El sistema del juego se mantendrá igual: elegir cinco números del 1 al 69 y uno adicional del 1 al 26, con sorteos los lunes, miércoles y sábados.

La expansión llega a un mercado donde más de 31 millones de personas participan cada año en al menos un juego de la Lotería Nacional del Reino Unido, lo que podría impulsar significativamente el crecimiento de Powerball a nivel global.

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