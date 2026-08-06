Premio mayor del Powerball alcanza los $856 millones, el octavo más grande de su historia

El premio mayor del Powerball continúa creciendo tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del premio principal. Para el próximo sorteo del sábado, la bolsa acumulada alcanzó un estimado de $856 millones, colocándose entre las más altas en la historia del popular juego de lotería en Estados Unidos.

El premio ya es uno de los más grandes del Powerball

De acuerdo con el portal informativo WABC, el acumulado de $856 millones ya ocupa el octavo lugar entre los premios más grandes registrados en la historia de Powerball.

Se trata del mayor premio ofrecido por este juego desde que un boleto vendido en Arkansas ganó $1,817 millones en la víspera de Navidad de 2025, cantidad que sigue siendo la segunda bolsa más alta entregada por Powerball.

El premio mayor no ha encontrado ganador desde el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas dividieron un acumulado de $20 millones.

Estos fueron los números del último sorteo

En el sorteo realizado el miércoles fueron seleccionados los números 61, 60, 59, 14 y 20, mientras que la Powerball fue el número 25.

Al no existir un boleto que acertara toda la combinación, el premio volvió a incrementarse para el próximo sorteo.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados.

Las probabilidades siguen siendo extremadamente bajas

Aunque el premio continúa aumentando y atrae a más participantes, las probabilidades de llevarse el premio mayor siguen siendo muy reducidas.

Las autoridades de la lotería señalan que la posibilidad de acertar la combinación ganadora es de apenas una entre 292.2 millones.

Cada boleto tiene un costo de $2 y los jugadores deben elegir cinco números blancos del 1 al 69, además de un número rojo Powerball del 1 al 26.

Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Los mayores premios en la historia de las loterías de Estados Unidos

El premio de $856 millones aún se encuentra lejos del récord absoluto registrado en Estados Unidos.

Entre los diez premios más grandes entregados por las loterías estadounidenses destacan:

–$2,040 millones (Powerball, California, 2022).

-$1,787 millones (Powerball, Missouri y Texas, 2025).

-$1,765 millones (Powerball, California, 2023).

-$1,602 millones (Mega Millions, Florida, 2023).

-$1,586 millones (Powerball, California, Florida y Tennessee, 2016).

-$1,537 millones (Mega Millions, Carolina del Sur, 2018).

-$1,348 millones (Mega Millions, Maine, 2023).

-$1,337 millones (Mega Millions, Illinois, 2022).

-$1,269 millones (Mega Millions, California, 2024).

-$1,128 millones (Mega Millions, Nueva Jersey, 2024).

-$1,080 millones (Powerball, California, 2023).

La Lotería de Nueva York continúa siendo la más grande y rentable de Norteamérica.

Tan solo durante el año fiscal 2022-2023 aportó $3,700 millones para apoyar la educación pública del estado, recursos que se distribuyen entre los distritos escolares con base en su tamaño y nivel de ingresos.



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