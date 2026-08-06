Qué debes buscar en un centavo de 1983 para saber si vale miles de dólares

Aunque muchas personas creen que las monedas más valiosas son las más antiguas, algunos centavos relativamente recientes podrían alcanzar precios sorprendentes entre los amantes de la numismática.

Uno de ellos es el centavo de 1983 de Estados Unidos, del que existen ciertas variantes con errores de acuñación que han llegado a venderse por decenas de miles de dólares.

Los errores que pueden convertir un centavo común en una pieza muy valiosa

Durante 1983, la Casa de Moneda de Estados Unidos produjo alrededor de 7,750 millones de centavos en las cecas de Filadelfia, Denver y San Francisco.

La gran mayoría de estas monedas tiene únicamente su valor nominal, pero algunas presentan errores de fabricación que las hacen especialmente codiciadas en el mercado numismático.

Uno de los errores más buscados corresponde a los centavos acuñados en Filadelfia que presentan un ‘doubled die reverse’, un defecto en el que las letras del reverso aparecen duplicadas debido a un problema durante la elaboración del troquel.

De acuerdo con Money Digest, este tipo de moneda ha alcanzado precios importantes en subastas.

Un ejemplo ocurrió en 2017, cuando Heritage Auctions vendió uno de estos centavos por $7,050.

Otra variante aún más rara corresponde a algunos centavos de 1983 que, por error, fueron acuñados sobre un cospel de aleación sólida de cobre y bronce.

El peso de la moneda puede ser la clave

La explicación se remonta a un cambio realizado por la Casa de Moneda en 1982.

A mediados de ese año dejó de utilizar cospeles de cobre de 3.1 gramos y comenzó a fabricar los centavos sobre cospeles de zinc recubiertos de cobre con un peso de 2.5 gramos.

Sin embargo, algunos cospeles antiguos quedaron mezclados accidentalmente durante el proceso de producción y terminaron utilizándose para acuñar una pequeña cantidad de monedas de 1983.

Precisamente por ello, el peso puede ayudar a identificar una pieza valiosa. Si un centavo de 1983 pesa alrededor de 3.1 gramos en lugar de 2.5 gramos, podría tratarse de una de estas raras monedas con error de fabricación.

Según Numismatic News, uno de estos ejemplares fue subastado en 2024 por $29,250.

Cómo revisar tus monedas y verificar si tienes una pieza valiosa

Money Digest recomienda revisar periódicamente el cambio que recibes en compras cotidianas para identificar posibles monedas con errores.

Si encuentras un ejemplar que parezca inusual, puedes investigar sus características en fuentes especializadas o acudir con un comerciante profesional de monedas o un numismático para obtener una evaluación.

Encontrar centavos en circulación podría ser cada vez menos común debido a la escasez provocada por la suspensión de la producción de esta moneda en noviembre de 2025.

Los centavos forman parte de la moneda estadounidense desde 1793, pero su fabricación dejó de ser rentable después de que el costo de producir cada pieza pasara de 1.3 centavos en 2015 a 3.69 centavos en 2025.

Incluso si no aparece uno de estos errores en tu cambio, todavía es posible encontrarlos en tiendas especializadas y subastas por internet.

Como ejemplo, Money Digest indicó que, hasta julio de 2026, un centavo de 1983 con el error de doble troquel en el reverso y con desgaste moderado se ofrecía en eBay por $550, mientras que otro ejemplar estaba listado por $1,000.

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