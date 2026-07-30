Monedas de 25 centavos que podrían valer una fortuna

Aunque la mayoría de los cuartos de dólar estadounidenses solo valen 25 centavos, algunos ejemplares se han convertido en verdaderas piezas de colección debido a su escasez, contenido de plata o errores de acuñación. En ciertos casos, su precio alcanza miles de dólares entre los fanáticos de la numismática.

1932-D Washington Quarter

Esta moneda fue acuñada durante la Gran Depresión y es una de las más escasas de la serie Washington.

La Casa de Moneda de Denver produjo únicamente 436,800 ejemplares, una cifra excepcionalmente baja.

Su valor depende en gran medida del estado de conservación.

Un ejemplar muy bien preservado puede venderse entre $3,000 y más de $10,000, ya que es una de las piezas más buscadas por los coleccionistas.

1932-S Washington Quarter

La versión acuñada en San Francisco también figura entre las más codiciadas.

Aunque tuvo una producción ligeramente menor, con 408,000 monedas, suele encontrarse con mayor frecuencia en buen estado que la versión de Denver.

Incluso una moneda desgastada puede valer mucho más que su denominación original.

Dependiendo de su conservación, los precios oscilan entre $80 y más de $2,000.

Monedas de plata de 1964 o anteriores

Todos los cuartos de dólar acuñados hasta 1964 contienen 90% de plata y 10% de cobre, una composición que la Casa de Moneda dejó de utilizar cuando el precio del metal aumentó.

Esto significa que incluso una moneda común de esos años vale más que 25 centavos únicamente por su contenido de plata.

Algunas fechas especiales, además, incrementan considerablemente su precio entre coleccionistas.

Quarter de plata de 1965 (error de transición)

En 1965 comenzó la fabricación de monedas de cobre y níquel, pero algunas piezas fueron acuñadas por error sobre discos de plata sobrantes del año anterior.

Estas monedas pueden identificarse por su peso: mientras una moneda normal pesa 5.67 gramos, la versión de plata alcanza 6.25 gramos.

Los ejemplares certificados se han vendido entre $5,000 y $16,800.

Quarters 1950-D/S y 1950-S/D

Estas monedas presentan un curioso error conocido como ‘marca de ceca sobrepuesta’, en el que una letra fue estampada sobre otra durante el proceso de fabricación.

Los ejemplares circulados suelen venderse entre $60 y $125, mientras que las monedas sin circular pueden superar los $4,200, dependiendo de la variedad y el estado de conservación.

Quarters 1982-P y 1983-P

Aunque fueron acuñados en grandes cantidades, pocos coleccionistas conservaron ejemplares impecables de estos años.

Por ello, las monedas sin circular, con brillo original y mínimos daños, son difíciles de encontrar y pueden alcanzar precios elevados tras una certificación profesional.

En cambio, las piezas con desgaste conservan prácticamente su valor facial.

Quarter Proof de 1970 sobre una moneda canadiense de 1941

Se trata de uno de los errores más raros conocidos. Una moneda estadounidense fue acuñada accidentalmente sobre una moneda canadiense de plata de 1941, dejando visibles elementos de ambos diseños.

Uno de estos ejemplares fue vendido en una subasta de Heritage Auctions por $7,800, aunque versiones de mejor calidad podrían alcanzar cifras aún mayores.

Quarter del Bicentenario de 1976 de plata

Las monedas conmemorativas del Bicentenario son muy comunes, pero existe una versión especial fabricada con 40% de plata exclusivamente para coleccionistas.

Estos ejemplares suelen venderse entre $10 y $20, mientras que las piezas mejor conservadas alcanzan valores superiores.

La versión de circulación común, elaborada con cobre y níquel, generalmente solo vale 25 centavos.

Quarter de Wisconsin 2004-D con hoja adicional

Durante el programa de los 50 estados apareció un error de acuñación en la moneda de Wisconsin.

Algunas piezas muestran una hoja extra en la mazorca de maíz del reverso.

Dependiendo del estado de conservación y de la claridad del error, su precio puede oscilar entre $25 y $400.

Quarter de Minnesota 2005-P con doble acuñación

Otra moneda moderna muy buscada es la de Minnesota de 2005, donde algunos árboles presentan un efecto de doble imagen debido a un error en el troquel.

Las monedas con la duplicación más evidente pueden venderse entre $25 y $400.

State Quarters Proof de plata (1999-2008)

Entre 1999 y 2008 la Casa de Moneda produjo versiones Proof de plata de las monedas estatales para coleccionistas.

Cada una suele venderse entre $5 y $12, aunque una colección completa en su empaque original puede alcanzar un precio considerablemente mayor.

Quarters con marca “W” de West Point (2019-2020)

Las monedas acuñadas en West Point durante 2019 y 2020 pueden identificarse por la letra “W” ubicada en el anverso, junto al retrato de George Washington.

Aunque circularon normalmente, son escasas y suelen venderse entre $10 y $25, con precios mayores para ejemplares sin desgaste.

Cómo saber si tienes una moneda valiosa

Antes de gastar una moneda que parezca inusual, los especialistas recomiendan revisar la fecha, la marca de ceca y el peso.

Una lupa de aumento de 10x puede ayudar a detectar errores difíciles de ver a simple vista.

Si una pieza parece especialmente rara, lo más recomendable es enviarla a organismos como PCGS o NGC para autenticarla y asignarle una calificación oficial.

También conviene comparar su precio con ventas recientes en casas de subastas antes de aceptar cualquier oferta.



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