Rodri cambia de planes y da visto bueno para irse con el Barcelona 

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro del Mundial 2026, estaría cambiando sus planes de ir al Real Madrid y daría su visto bueno para marcharse al Barcelona.

Aunque la prioridad del Barça es reforzar la delantera, tal y como ha insistido públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou ven una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que termina contrato el próximo verano.

Rodri parecía tener todo encaminado para fichar con el Real Madrid en traspaso del Manchester City, pero el Barcelona entró y lo convenció el proyecto deportivo azulgrana.

De hecho, según informaron varios medios, el jugador había alcanzado un acuerdo con el club blanco, pero el traspaso se había enfriado por las desavenencias económicas entre el Real Madrid y el Manchester City.

De irse al Barcelona, allí estaría con ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González ‘Pedri’, Ferran Torres y Lamine Yamal).

??? Rodri has spoken to Deco and Hansi Flick and gave his green light to Barcelona in order to proceed in talks.



Official contract proposal already in Rodri’s agent hands and Barça also made contact with Manchester City.



Operation Rodri: full speed for FCB. ? pic.twitter.com/IIQcrpQakG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Rodri llegaría a un mediocampo de Barcelona superpoblado

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzaría la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Pedro González ‘Pedri’, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador.

El Barcelona debuta en La Liga el próximo 23 de agosto ante el Elche como visitante en la jornada 2. La primera fecha no la jugarán tras un acuerdo con La Liga para dar más descanso a los mundialistas.

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