Messi brilla con dos goles y una asistencia en su primer partido tras el Mundial 2026

Messi parece haberse sacudido rápido el golpe y la tristeza por perder la final del Mundial 2026. La noche del pasado martes, ‘La Pulga’ anotó un doblete y sirvió una asistencia en la victoria 4-2 del Inter Miami sobre el Atlético San Luis por la League Cup, su primer partido luego del varapalo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El conjunto mexicano comenzó sorprendiendo en el Nu Stadium al minuto 4 cuando en cinco toques de balón al hilo anotarán el 0-1 de la mano de David Rodríguez tras asistencia de Román Torres.

Ante la dificultad, Messi, siempre Messi. El argentino apareció cuando el equipo más lo necesitaba y al minuto 11 empató las acciones. Una jugada iniciada por Casemiro abrió el panorama por la banda izquierda.

Noah Allen envió un centro a media altura y allí Messi resolvió con elegancia y de primera para firmar el 1-1. La fórmula Allen-Messi volvería a aparecer al 26’.

NOAH ? LEO. Vamossss ? pic.twitter.com/n7L06nmqbQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Un desborde por la banda izquierda que rompió líneas dejó a Allen internado solo dentro del área. El portero Sánchez salió para achicar, pero Noah se deshizo de la esférica con un pase al punto penal donde apareció el venezolano Telasco Segovia para empujar y poner el duelo 2-1.

GOOOL! Telasco dice presente. ??? pic.twitter.com/PnP5JGjmJO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Inter Miami decidió irse al descanso ganándolo con autoridad y nuevamente Messi frotó la lámpara para firmar un doblete y poner el 3-1 en el marcador.

‘La Pulga’ se combinó con Yannick Bright, quien abrió la pelota de nueva cuenta para Allen. Con la misma receta, el griego asistió al astro argentino con un centro raso al medio del área. Esta vez, Messi decidió controlar en dos tiempos y reventarle el arco de los mexicanos con un zurdazo.

SI CAPITÁN! Messi x2 ?? pic.twitter.com/ssqChmttZL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Las vacaciones parecen haberle sentado bien a un Messi que volvió al Inter Miami con la senda goleadora que arrastró en el Mundial. Su influencia en el juego fue total y al 45’+7 aportó la asistencia del cuarto tanto gracias a su ejecución precisa en un córner que sirvió cerca del área chica.

El defensa central brasileño, Micael, se elevó para vencer la marca defensiva del Atlético de San Luis y pintar el 4-1 sobre la portería de Andrés Sánchez.

Para el complemento, el Atlético mostró cierta garra al anotar el gol del descuento y poner el marcador 4-2.

Tras derrotar al Atlético de San Luis, el Inter de Miami de Lionel Messi tendrá que preparar sus partidos ante el Monterrey (8 de agosto) y León (12 de agosto), para clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Cabe recordar que las Garzas se coronaron en la edición de 2023 y, tras conseguir la MLS Cup de 2025, apuntarán a revalidar su título en el certamen.



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