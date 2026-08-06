¿Quién es Yan Diomandé, la joya africana que el Real Madrid fichó por siete años y $154 millones de dólares?

Yan Diomandé, atacante marfileño de 19 años y última sensación del fútbol africano, firmó este jueves un contrato de siete años con el Real Madrid en una operación que supera los $150 millones de dólares.

Así lo dio a conocer este jueves el Real Madrid en un comunicado. La operación se concreta tras varias semanas de intensos rumores, luego de que el extremo del Leipzig destacara en el Mundial 2026 con Costa de Marfil.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033”, informó el club blanco.

Aunque en los anuncios oficiales no se suele revelar la cantidad pactada por los clubes en la contratación, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, señaló que la operación se cerró por $154 millones de dólares.

Con esa cifra, Yan Diomandé se convierte en el futbolista africano más caro de la historia, superando los traspasos de Victor Osimhen al Napoli ($96 millones) y Nicolas Pépé al Arsenal ($80 millones).

¿Quién es Yan Diomandé?

Se trata del jugador africano con mejor y mayor proyección. Tiene tan solo 19 años y menos de cuatro temporadas jugando al fútbol profesional. Nació en Abiyán, Costa de Marfil, en 2006.

Desde joven fue scouteado por ojeadores europeos. Se marchó a Portugal, donde comenzó a destacar por su capacidad de regate, desborde y portento físico.

Diomandé formó parte de un programa de desarrollo privado que compite en ligas juveniles de élite en Estados Unidos.

Precisamente ese programa está asociado a reclutadores portugueses, que llevan años usando EE.UU. como etapa intermedia para talentos africanos.

De ahí, dio el salto a las categorías inferiores del CD Leganés en España. Llegó con 16 años. Tras brillar en los entrenamientos, fue subido al primer equipo y su primer encuentro profesional se dio ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Entró de cambio y fue un total incordio para los defensas. Incluso generó un penal que no fue sancionado.

Diomandé disputó 10 partidos con el CD Leganés en la temporada 2024/2025. Anotó goles y repartió una asistencia. Fue titular en cuatro ocasiones.

Con tan poco spotlight, maravilló a los obradores del RB Leipzig en Alemania, club que pagó más de $25 millones de dólares por su fichaje.

En la Bundesliga jugó 33 encuentros, de los cuales fue titular en 28. Anotó 12 goles y regaló nueve asistencias. Con esa hoja de presentación fue convocado por Costa de Marfil al Mundial 2026.

Con la selección africana jugó cuatro encuentros y dio una asistencia. Encadiló por su hablidad de regate y velocidad. Diomandé tiene la capacidad de jugar de extremo tanto por izquierda como por derecha. Maneja ambos perfiles e incluso se ha desempeñado como tercer mediocampista.

Diomandé es el sexto fichaje del Real Madrid para la temporada 2026‑27 después de Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Carlos Espí.



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