Yan Diomande y la promesa a su hermana: “Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”

El Real Madrid garantizó la incorporación de una de las emergentes promesas del balompié internacional tras cerrar el fichaje de Yan Diomande. El delantero marfileño, nacido en Abiyán en 2006, firmó un acuerdo por las próximas siete campañas tras descollar en las filas del RB Leipzig.

La trayectoria de Diomande hacia la élite no estuvo exenta de obstáculos. Durante su periodo formativo realizó pruebas en diversas academias de Estados Unidos e intentó infructuosamente enrolarse en clubes como Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace.

Su irrupción profesional se produjo en el CD Leganés, debutando en la máxima categoría ante el Real Madrid en marzo de 2025.

La promesa a su hermana

Poco después de su estreno en el fútbol español, el futbolista atravesó por la pérdida de su hermana Roxane, de 15 años, acontecimiento que transformó en el motor de su carrera profesional.

“Todo lo que hago en un campo de fútbol, lo hago para ti. Tú le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”, expresó el delantero sobre la promesa que guía su carrera.

Tras el descenso del cuadro pepinero, el RB Leipzig ejecutó su cláusula de rescisión. En su paso por el fútbol alemán, el marfileño registró 13 anotaciones entre Bundesliga y Copa, repartió nueve asistencias y fue galardonado como el mejor debutante del certamen.

Su progresión se extendió al plano internacional tras disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección de Costa de Marfil. Ahora, en el Real Madrid, el atacante afronta el reto más relevante de su trayectoria con el objetivo de consolidar su nombre en el escenario global.

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