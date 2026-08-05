Franco Mastantuono jugará cedido en la Fiorentina por un año, según reportes

El argentino Franco Mastantuono vestirá la camiseta de la Fiorentina durante el próximo curso como cedido por el Real Madrid. Según confirmaron fuentes a ESPN y al periodista Fabrizio Romano, ambas entidades alcanzaron un acuerdo definitivo este martes para el préstamo por un año del atacante.

A pesar de haber sumado minutos y convertir un tanto durante la victoria por 4-1 ante el Leganés en la pretemporada merengue, el zurdo de 18 años no encaja dentro de los planes de José Mourinho. La llegada de Bernardo Silva y la alta competencia en el frente de ataque restaban probabilidades de continuidad al futbolista formado en River Plate.

La operación con el conjunto Viola se formalizó mediante una cesión por doce meses sin opción de compra, estableciendo que ambas instituciones asumirán de manera compartida el pago de la ficha salarial del jugador.

La resolución frustra la expectativa de River Plate, entidad desde la cual el argentino emigró a España en una transacción que rozó los 60 millones de euros entre cláusula de rescisión e impuestos.

En su primer año en el Santiago Bernabéu, Mastantuono disputó 35 encuentros oficiales con un registro de tres goles y una asistencia. Aunque contó con la confianza inicial de Xabi Alonso, una inoportuna pubalgia sumada al relevo en el banquillo merengue redujeron progresivamente su protagonismo en el primer equipo.

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