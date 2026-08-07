Confederación Africana de Fútbol da su apoyo a Gianni Infantino y a FIFA

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) mostró “por unanimidad” su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la crisis tras querer vender acciones de los mundiales.

En un comunicado, la CAF dice haber tomado nota de que la FIFA ha reconocido que “se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (FFE)”.

“Reconocemos que se cometieron errores en el proceso del establecimiento propuesto de la FIFA Forward Enterprise (‘FFE’). Ciertamente no era la intención que el Consejo de la FIFA y las Asociaciones Miembro de la FIFA se sintieran excluidos del proceso y debería haberse gestionado de otra manera”, recoge el comunicado.

“La propuesta que habría estado sujeta a la aprobación de las Asociaciones Miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA, ya no está sobre la mesa. Siempre hay lecciones que aprender, y seguiremos mejorando nuestros procesos a la luz de esta experiencia. Sin embargo, en este caso es importante destacar que, aunque se cometieron errores, todo lo que se hizo, se hizo en pleno cumplimiento del Marco Regulatorio de la FIFA”, agrega.

Le comité exécutif de la CAF a annoncé avoir « réaffirmé à l'unanimité son soutien » au président de la FIFA, Gianni Infantino, très contesté après son projet de privatisation de la Coupe du monde. https://t.co/wrAQflnkVy pic.twitter.com/RySySGsGMT — L'Équipe (@lequipe) August 6, 2026

Presidente de CAF espera seguir trabajando junto con FIFA e Infantino

El presidente de la CAF, el sudafricano Patrice Motsepe, declaró, en palabras que recoge la nota, que la organización “seguirá centrada en hacer que el Fútbol Africano esté entre los mejores del mundo y reafirma su compromiso de adherirse a las mejores prácticas mundiales de gobernanza, transparencia y auditoría”.

“Para nosotros, en África, el cumplimiento de la gobernanza, el debido proceso y la transparencia es crucial y no negociable, ya que esta es la práctica y la conducta que esperamos de nuestros gobiernos, empresas y otras instituciones y organizaciones. Esta es también la conducta que se espera de la CAF”, explica Motsepe.

El responsable añade que el organismo está comprometido “a seguir trabajando junto con la FIFA, sus Asociaciones Miembro, otras Confederaciones de Fútbol y las partes interesadas para salvaguardar y adherirnos a las mejores prácticas mundiales de gobernanza, debido proceso y transparencia y contribuir al desarrollo y crecimiento del Fútbol en todo el mundo”.

Asimismo, Motsepe agradece a Infantino su apoyo al fútbol africano a lo largo de los años.

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