Federación Mexicana de Fútbol ratifica su respaldo a Gianni Infantino tras las tensiones en la FIFA

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó este jueves su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un contexto marcado por severas tensiones políticas y cuestionamientos a la gestión del organismo internacional.

“La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional”, manifestó el ente rector del balompié mexicano mediante un comunicado oficial.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026

El posicionamiento de la FMF surge como respuesta a la polémica generada por la propuesta de vender participaciones de los activos comerciales del Mundial a capitales privados. La iniciativa desató la amenaza de un boicot por parte de la UEFA, postura a la que se sumaron la Concacaf y la Confederación Asiática para exigir un freno a la mercantilización y una reestructuración en la gobernanza deportiva.

A pesar de que el proyecto fue descartado oficialmente, las diferencias entre los bloques se mantienen vigentes. En este escenario, Infantino ha logrado preservar alianzas estratégicas con la Confederación Africana de Fútbol y la federación mexicana.

“La Federación Mexicana de Fútbol está convencida de que el fútbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”, subrayó el organismo azteca.

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