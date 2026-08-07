Ecuador se une a Venezuela y Argentina y muestra apoyo a Infantino

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aplaudió la decisión de la FIFA de no continuar con su proyecto de privatizar el Mundial y mostró su apoyo al presidente, Gianni Infantino, al señalar que confían en que va a “continuar trabajando” en pro del deporte.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol saluda y aplaude la decisión de la FIFA de no continuar con la propuesta para la creación de FIFA Forward Enterprise. Esta es, sin duda, la decisión más acertada y coherente con los principios de buena gobernanza que deben regir el fútbol”, señaló el presidente de la FEF, Francisco Egas, en una carta que envió el jueves a Infantino, pero que la institución hizo pública este viernes.

El dirigente ecuatoriano señaló que el fútbol “atraviesa un momento en el que son necesarios la unión y el trabajo mancomunado”.

“Como miembros de FIFA, estamos convencidos de que debemos seguir unidos transitando el camino que hemos recorrido eque n esta última década, enfocados en continuar con este proyecto durante estos últimos años ha logrado un notable crecimiento del fútbol”, dijo en referencia a los diez años que Infantino lleva al frente del organismo.

Egas afirmó que el fútbol ecuatoriano ha tenido “un desarrollo exponencial” en esta última década, “entre otras cosas, gracias a la cercanía y al apoyo técnico, humano y financiero de la FIFA”.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol reafirma su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la buena gobernanza del fútbol.https://t.co/2t6QqCc3O7 pic.twitter.com/Zlrm7DIGi2 — FEF ?? (@FEFecuador) August 7, 2026

Ecuador se une a Argentina y Venezuela en dar apoyo a Infantino

Varias asociaciones como la UEFA han cuestionado los últimos días la figura de Infantino, quien está en Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Aunque la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) han manifestado su apoyo a Infantino y su gestión como presidente de FIFA.

Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto fue finalmente retirado por el propio Infantino, tras “escuchar atentamente a todas las partes”.

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