Eclipse solar total 2026: cuándo y dónde verlo en EE.UU.

Estados Unidos podrá observar el eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que también recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y Portugal. La diferencia será determinante: mientras algunas regiones quedarán dentro de la trayectoria de totalidad, en territorio estadounidense, el eclipse será parcial.

El fenómeno ocurrirá cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra y bloquee parte de la luz solar. Dependiendo de la ubicación, el porcentaje del Sol oculto será diferente y el momento de mayor ocultamiento también variará.

El eclipse del 12 de agosto será el segundo eclipse solar de 2026 y tendrá especial interés entre aficionados a la astronomía, científicos y observadores que esperan aprovechar las condiciones para estudiar y fotografiar el fenómeno.

¿Dónde y a qué hora se verá en EE.UU.?

La visibilidad parcial se concentrará principalmente en zonas del noreste, el medio oeste y el extremo norte de Alaska. Para facilitar la planificación, estos son algunos de los principales puntos de observación y sus horarios estimados para el momento de máximo ocultamiento.

* Anchorage, Alaska: 12:21 p.m. ET.

* Bangor, Maine: 1:53 p.m. ET.

* Portland, Maine: 1:53 p.m. ET.

* Philadelphia, Pennsylvania: 1:53 p.m. ET.

* Washington, D.C.: 1:53 p.m. ET.

* NYC, Nueva York: 1:54 p.m. ET.

* Boston, Massachusetts: 1:55 p.m. ET.

Los horarios corresponden al máximo del eclipse y pueden presentar pequeñas variaciones, dependiendo de la ubicación exacta del observador. En el norte de EE.UU., el fenómeno comenzará alrededor del mediodía y continuará hasta media tarde.

En Alaska, debido a la posición geográfica del estado, el eclipse tendrá lugar al mediodía. Para quienes siguen los horarios en la costa este, el máximo de Anchorage será aproximadamente a las 12:21 p.m. ET.

La NASA también ofrecerá una transmisión en vivo del eclipse a través de sus plataformas. La cobertura está prevista para comenzar a la 1:15 p.m. ET, lo que permitirá seguir el evento desde lugares donde las condiciones meteorológicas dificulten la observación.

¿Qué ocurrirá durante el eclipse?

En las regiones donde el eclipse será parcial, la Luna no cubrirá por completo el disco solar. Desde la Tierra, esto hará que el Sol parezca tener un pequeño segmento oscuro, una imagen que suele describirse como un “mordisco”.

La situación será muy diferente en la trayectoria de totalidad. En Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y algunas zonas de Europa, la Luna llegará a cubrir completamente el Sol durante un periodo breve. Es allí donde los observadores podrán experimentar el oscurecimiento característico de un eclipse solar total.

La totalidad, sin embargo, requiere estar dentro de una franja geográfica relativamente estrecha. Estar cerca de ella no es suficiente: quienes permanezcan fuera de esa trayectoria continuarán viendo un eclipse parcial.

La seguridad será fundamental

La NASA y la Sociedad Americana de Astronomía advierten que observar directamente el Sol durante un eclipse parcial puede provocar lesiones oculares. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, incluso si sus lentes son muy oscuros.

Los observadores deben utilizar gafas o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Tampoco se recomienda mirar el Sol directamente a través de cámaras, telescopios o binoculares. Para estos dispositivos, se necesita un filtro solar especializado colocado en la parte frontal del equipo.

Existe, además, una alternativa sencilla para quienes no dispongan de gafas especiales: la observación indirecta. Un proyector de caja estenopeica permite proyectar la imagen del Sol sobre una superficie, mientras que un colador puede generar pequeñas figuras con forma de media luna al dejar pasar la luz solar.

El 12 de agosto, por tanto, el espectáculo será diferente según el lugar desde donde se observe. En EE.UU. no llegará la oscuridad total, pero el paso de la Luna frente al Sol ofrecerá un fenómeno astronómico visible durante varias horas y una nueva oportunidad para mirar al cielo con la protección adecuada.

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