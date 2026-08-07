Manchester City rechaza primera oferta de Barcelona por Rodri y pide más dinero

El Manchester City rechazó la primera oferta por Rodrigo Hernández del Barcelona, cercana a los $45 millones de dólares y pide más por el español, de acuerdo a Sky Sports.

Según diferentes medios ingleses, el City demanda en torno a 60 millones de libras (80.9 millones de dólares) por el futbolista, mientras que el Barcelona, de momento y a la espera de una contraoferta, se queda en los 45.

El centrocampista español, que aún tiene un año en su contrato, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible luego de que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

? Barcelona offer Manchester City ~?45m + add-ons to sign Rodri. #MCFC regard as nowhere near level needed to negotiate sale + insist no meaningful talks taking place as bid considered serious yet to be made. #FCBarcelona know price ~?80m @TheAthleticFC https://t.co/gTLT673NDS — David Ornstein (@David_Ornstein) August 7, 2026

Rodri ya dio el sí para ir a Barcelona

Según los reportes, solo es cuestión de tiempo para que Barcelona y Manchester City arreglen sus diferencias para que se llegue a un acuerdo por Rodri.

Ganador de la Liga de Campeones y de varias Premier League, Rodri considera que su aventura en el City está cerrada y aprovechando la marcha del técnico español Pep Guardiola y el cambio de mando en el conjunto inglés, ahora dirigido por Enzo Maresca, desea un traspaso a LaLiga.

Pese a que se habló mucho en las últimas semanas sobre el interés del Real Madrid, finalmente fue el Barcelona el que dio un paso adelante.

Rodri se encuentra en estos momentos en rehabilitación tras pasar por el quirófano hace unos días por una lesión de espalda. El centrocampista, que ha pasado muchos problemas físicos los dos últimos años por la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024, no tiene fecha de regreso estimada, por lo que es probable que se pierda el comienzo de liga.

Para prepararse para la posible salida de Rodri, el City ha fichado a Elliott Anderson por 116 millones, además de haber reafirmado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y exploraron la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi.

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