Chucky Lozano estaría cerca de volver a jugar y fichar con LA Galaxy

Hirving “Chucky” Lozano estaría cerca de volver a un campo de fútbol, tras 8 meses sin jugar, y lo haría con Los Ángeles Galaxy de la MLS, de acuerdo a ESPN.

Según el informe, Lozano tendría bastante avanzadas las negociaciones con el equipo de Los Ángeles y llegar de nuevo a la MLS tras su polémico paso con el San Diego FC.

El acuerdo sería a préstamo por el resto de la temporada 2026, pero con la opción de compra de contrato que está estipulada hasta el 2028.

?Hirving Lozano es nuevo refuerzo de Los Ángeles Galaxy. San Diego lo cede a préstamo con opción. El "Chucky" tendrá un salario superior al actual. ??https://t.co/v8fJJp4FJa pic.twitter.com/4nxIa3bWWj — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 6, 2026

¿Cómo quedaría el contrato del Chucky Lozano en LA Galaxy?

De acuerdo con los datos de la Asociación de Jugadores de la MLS, ‘Chucky’ Lozano tiene un salario garantizado de 9.33 millones de dólares en 2026, con lo cual el acuerdo con Galaxy establece que el equipo de San Diego cubrirá una porción de ese dinero.

Aunque el Galaxy se encargaría del salario restante por las temporadas 2027 y 2028 que quedan restante del futbolista mexicano.

Lozano tuvo un problema con el entrenador Mickey Varas a finales de la temporada pasada en un conflicto que lo terminó relegando al banco. El mexicano no contó con minutos durante los playoffs de San Diego que terminó eliminado en la Final de Conferencia.

En el comienzo de esta campaña, Varas recalcó que no contaban con Hirving Lozano y que no formaba parte de los planes de ninguna forma.

“Como club, y eso parte desde los dueños hacia abajo, decidimos que lo mejor para Hirving y para nuestro proyecto que no forme parte de nuestros planes”, dijo Varas en entrevista con 97.3 FM de San Diego. “Hirving no forma parte de nuestros planes y le hicimos muy claro ese punto a él y a sus representantes. Y eso no cambiará”, continuó.

Esto significó que Lozano quedaría fuera del Mundial 2026 y después de ocho meses sigue sin poner un pie en el campo, mientras aguarda su llegada al LA Galaxy.

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