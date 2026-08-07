Español es el idioma que los neoyorquinos más quieren aprender

La ciudad de Nueva York tiene fama de ser una ciudad donde se cruzan acentos, alfabetos y culturas a cualquier hora del día. Ahora, una investigación pone cifras a esa diversidad y revela qué idiomas despiertan mayor interés entre sus residentes.

El español ocupa el primer lugar, por delante del inglés y del francés, mientras que varias lenguas asiáticas ganan terreno en las búsquedas relacionadas con cursos y aprendizaje.

El estudio fue realizado por expertos de LTL Language School, quienes analizaron el volumen promedio mensual de búsquedas en NYC para términos asociados con el aprendizaje de más de 80 idiomas. Entre las consultas consideradas aparecen expresiones como “learn Spanish” y búsquedas relacionadas con clases de francés.

Al combinar los volúmenes de esas consultas, el análisis elaboró un ranking que permite observar qué idiomas concentran la mayor curiosidad de los neoyorquinos. El resultado coloca al español en la cima con 4,680 búsquedas mensuales promedio.

Español, el idioma que más quieren aprender los neoyorquinos

El liderazgo del español no resulta especialmente sorprendente en una ciudad acostumbrada a convivir con una comunidad hispanohablante enorme y diversa. Sin embargo, la distancia respecto de otras lenguas sí ofrece una pista sobre la dimensión de ese interés.

El inglés aparece en segundo lugar, con 3,230 búsquedas mensuales relacionadas con su aprendizaje. Aunque es el idioma predominante en la vida pública y laboral de NYC, la cifra refleja que existe una demanda considerable entre quienes buscan mejorar su dominio del idioma.

Imagen creada con ayuda de IA

La influencia de los viajes y la cultura popular

Max Hobbs, director de Marketing de LTL Language School, considera que las formas de aprender idiomas han cambiado y que muchas personas recurren ahora a alternativas digitales en lugar de limitarse a las aulas tradicionales.

Según su interpretación, la presencia del español en el primer puesto está relacionada con lo extendido que se encuentra tanto en Nueva York como en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la diversidad del ranking podría estar vinculada con los viajes y el consumo de contenidos internacionales.

El cuarto puesto del coreano ofrece un ejemplo particularmente llamativo. El auge global de los K-dramas, la música K-pop y otros productos culturales surcoreanos ha convertido el idioma en una puerta de entrada a una cultura que genera una creciente fascinación internacional.

La explicación también ayuda a entender por qué idiomas como el japonés, el italiano o el francés mantienen una demanda elevada. Aprender una lengua ya no responde únicamente a una necesidad profesional. Para muchas personas, representa una forma de acercarse a una gastronomía, una industria audiovisual, una tradición o un destino que desean conocer.

Un mapa lingüístico de la curiosidad neoyorquina

El ranking ofrece, en ese sentido, algo más que una fotografía de las búsquedas en Google. También funciona como un pequeño mapa de los intereses culturales que conviven en Nueva York.

La ciudad reúne comunidades de prácticamente todos los rincones del planeta y, en ese contexto, estudiar un idioma puede tener una utilidad inmediata: conversar con vecinos, comunicarse durante un viaje, seguir contenido sin traducciones o ampliar las oportunidades profesionales.

Los datos muestran, además, que el aprendizaje lingüístico tiene un componente de conexión personal. La tecnología facilita el acceso a clases y recursos, pero el impulso detrás de esa búsqueda puede ser mucho más humano.

Conocer otra lengua puede facilitar desde una conversación cotidiana hasta una experiencia profesional. La variedad del listado sugiere que los neoyorquinos no buscan un único modelo de utilidad: algunos idiomas responden a necesidades inmediatas, mientras otros nacen de intereses culturales o personales. Por eso, el ranking permite detectar hacia dónde apunta hoy la curiosidad lingüística de quienes viven en NYC.

Con el español al frente y 10 idiomas de 4 grandes áreas culturales dentro del ranking, NYC vuelve a exhibir una de sus características más reconocibles: su capacidad para convertir la diversidad en parte cotidiana de la vida urbana.

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