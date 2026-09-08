Shakira suma a Nathy Peluso, Guitarricadelafuente y Aria Vega a su “ciudad” en Madrid

Shakira está preparando algo más que una serie de conciertos para despedir su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”. La residencia comenzará el 18 de septiembre y contará con una selección de intérpretes españoles y latinoamericanos que formarán parte de “Es Latina”, una de las propuestas integradas en Macondo Park, el universo que la artista ha diseñado alrededor de sus presentaciones en la capital española.

Entre los nombres anunciados aparecen Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale y Aria Vega, además de Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos, Yerai Cortés, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi.

“Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década”, afirma el comunicado oficial sobre esta propuesta comisariada por la propia estrella colombiana.

La presencia de numerosas mujeres dentro de la programación también responde al concepto de “Las mujeres ya no lloran”, título que la artista ha utilizado como eje de su más reciente etapa musical.

Una programación que va más allá de los conciertos

Los artistas que integran “Es Latina” no deben confundirse con las figuras que acompañarán a Shakira sobre el escenario durante sus conciertos. Su equipo aclaró que los invitados de primer nivel que compartirán actuaciones con la cantante serán anunciados próximamente.

En cambio, los nombres que forman parte de “Es Latina” estarán integrados en la programación de Macondo Park, una especie de ciudad efímera construida alrededor de la residencia madrileña. El proyecto busca generar un punto de encuentro entre música, cultura y entretenimiento.

La propuesta toma su nombre de Macondo, el universo literario creado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez en “Cien años de soledad”.

En La Biblioteca, uno de los espacios de esta ciudad temporal, la literatura iberoamericana ocupará un lugar central. Con la participación de Penguin Random House Grupo Editorial, se organizarán conversaciones diarias con autoras, además de un club de lectura. La programación también explorará los libros que han inspirado a Shakira y la obra de García Márquez.

La gastronomía tendrá su propio escenario en El Mercado, donde los visitantes podrán acercarse a distintos sabores de Latinoamérica a través de una propuesta cuya curaduría estará a cargo del chef Rafa Zafra.

Otro de los puntos destacados será El Museo de Shakira, una experiencia inmersiva desarrollada por Jaume de la Iguana. El espacio permitirá al público acercarse a diferentes aspectos del universo creativo de la cantante mediante una propuesta audiovisual y artística.

Madrid será, de esta manera, el punto final de “Las mujeres ya no lloran”, una gira que ha llevado a Shakira nuevamente a grandes escenarios internacionales. Mientras todavía falta conocer quiénes serán los invitados que acompañarán directamente a Shakira durante sus conciertos, Macondo Park ya comienza a tomar forma como una de las apuestas más singulares de su cierre de gira.

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