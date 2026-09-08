Identifican a 5 víctimas del accidente del avión de Amazon en Miami: todos eran hispanos y trabajaban en la limpieza de aeronaves

Las cinco personas que murieron el domingo tras el accidente de un avión de carga operado para Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami se encontraban en una camioneta utilizada por trabajadores encargados de la limpieza de aeronaves, informaron las autoridades.

La oficina del sheriff del condado de Miami-Dade identificó a las víctimas como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Naranjo, de 53; Julio Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierkys Reyes Quevedo, de 47. Todos eran de origen hispano.

Las víctimas viajaban en una furgoneta perteneciente a Professional Ocean Service Corp., una compañía dedicada a prestar servicios de limpieza de aviones informó The Associated Press.

La empresa confirmó la muerte de sus trabajadores y expresó sus condolencias a sus familiares, aunque declinó ofrecer detalles sobre el accidente mientras continúa la investigación.

El siniestro ocurrió cuando el avión de carga se salió de la pista durante el aterrizaje, impactó contra una furgoneta dentro de las instalaciones aeroportuarias, atravesó una cerca y terminó chocando contra un vehículo todoterreno que circulaba por una calle cercana.

El accidente también dejó a otras cinco personas heridas. La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, informó el martes que el piloto y el copiloto fueron dados de alta del hospital.

Dos de los heridos permanecen en estado crítico y otro se encuentra estable.

Investigan por qué el avión no pudo detenerse

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está a cargo de la investigación para determinar qué provocó la salida de pista. Los investigadores recuperaron la caja negra del avión y analizan la información registrada durante el vuelo.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, señaló que una de las áreas que será examinada es la ausencia en Miami de un sistema diseñado para ayudar a detener aeronaves que se salen de la pista a gran velocidad.

El aeropuerto no cuenta con el material de ingeniería conocido como sistema de detención de aeronaves, utilizado en algunos aeropuertos estadounidenses para reducir la distancia que necesita un avión para detenerse después de abandonar la pista.

La Administración Federal de Aviación ha señalado que este tipo de sistemas ha contribuido a salvar cientos de vidas. No obstante, expertos citados por AP indicaron que el Aeropuerto Internacional de Miami aparentemente cumple con las normas federales, ya que dispone de una zona de seguridad de aproximadamente 305 metros al final de sus pistas.

Homendy recordó que la NTSB ha recomendado anteriormente implementar sistemas destinados a evitar las consecuencias de las salidas de pista y advirtió que estas tragedias pueden repetirse si las recomendaciones de seguridad no son aplicadas.

Los investigadores también tienen previsto entrevistar al piloto, al copiloto, a los controladores aéreos y a otras personas relacionadas con el vuelo.

El viento también forma parte de la investigación

El avión, un Boeing 767 de 32 años, llegaba a Miami después de un vuelo de aproximadamente dos horas desde Puerto Rico cuando se produjo el accidente.

Imágenes del aterrizaje analizadas por expertos sugieren que un fuerte viento de cola pudo haber contribuido a que la aeronave sobrepasara el punto previsto para tocar tierra. El avión permaneció en el aire durante un periodo prolongado antes de que sus ruedas llegaran a la pista.

Las autoridades también investigan por qué la tripulación no interrumpió el aterrizaje para realizar una nueva aproximación y si los controladores aéreos pudieron haber cambiado la dirección de aterrizaje para favorecer una aproximación con viento de frente.

La NTSB informó que el avión recorrió aproximadamente 396 metros fuera de la pista antes de completar su trayectoria de accidente.

Homendy describió el lugar como una escena de destrucción extensa, con restos de vehículos, equipos dañados y combustible de aviación esparcido por el área.

El vuelo era operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767 fue construido originalmente como avión de pasajeros y posteriormente convertido en aeronave de carga en 2015.

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