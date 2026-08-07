FVF respalda la “capacidad” de Gianni Infantino “para estar al frente de la FIFA”

En línea con las asociaciones y federaciones de Argentina, Colombia, México y Paraguay, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) respaldó a Gianni Infantino.

El organismo en Venezuela emitió un comunicado mostrando su postura a favor de la gestión del presidente de la FIFA luego de la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise.

“Seguimos creyendo en su capacidad para estar al frente de la FIFA”, afirmó la FVF sobre Infantino. En su pronunciamiento, también señaló que durante la gestión del italiano hubo “importantes avances” sobre la gobernanza, el desarrollo deportivo y el crecimiento de las competiciones.

Con respecto al proyecto de Infantino, que fue rechazado por la UEFA y cuya retirada celebraron la Concacaf, AFC y Conmebol, la FVF valoró “de forma positiva” haberlo dejado sin efecto. “Generó un gran impacto comunicacional alrededor del mundo, debilitando el orden institucional y la buena gobernanza del fútbol mundial”, agregó.

Al puntualizar que la iniciativa impulsada por infantino generó “más dudas que certidumbres”, la FVF rescató el reconocimiento de errores por parte de la FIFA. El reconocimiento de los desaciertos fue para el presidente Jorge Giménez y el resto de la federación, una demostración de “la sindéresis requerida para dirigir las riendas del fútbol internacional”.

Al respecto de los hechos vinculados al FIFA FORWARD ENTERPRISE pic.twitter.com/0lo4nB8PsF — FVF (@FVF_Oficial) August 7, 2026

Infantino con apoyo en América

Entre el 6 y 7 de agosto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) también apoyaron la presidencia de Infantino en la FIFA.

La AFA se mostró a favor de lo hecho en la última década por Infantino. “Manifestamos nuestro respaldo con la gestión de los últimos diez años”, afirmó. La selección de Argentina fue subcampeona del Mundial 2026 y campeona de la edición de 2022.

Con respecto a la APF, le envió una carta a Infantino para expresar “reafirmar claramente el compromiso” de seguir trabajando con la FIFA. Por su parte, la FMF respaldó el liderazgo de Infantino para “seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional”. México fue una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, así como Paraguay será uno de los anfitriones de la edición de 2030.

En cuanto a la FCF, el presidente Ramón Jesurún lo recibió en la noche del 6 de agosto cuando arribó a Colombia. Infantino viajó al país sudamericano para asistir a la toma de posesión del mandatario Abelardo de la Espriella.

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