Jared Leto quedó fuera de “Assassination” tras denuncias por abuso sexual

La carrera de Jared Leto enfrenta un nuevo revés. En medio de la controversia desatada por un documental de la BBC que reúne denuncias por presunto abuso sexual en su contra, el actor habría quedado fuera de “Assassination”, una película que ya lo tenía muy cerca de incorporarse a su elenco.

La información fue publicada por Page Six, medio que aseguró que la producción decidió no seguir adelante con la contratación del también líder de “30 Seconds to Mars” debido al impacto que tuvieron los testimonios recopilados en la investigación de la cadena británica.

De acuerdo con esa versión, Leto mantenía conversaciones avanzadas con el director Barry Levinson y estaba “sumamente interesado” en formar parte del proyecto. Incluso, una fuente de la industria señaló que el acuerdo era “un trato prácticamente cerrado”, aunque finalmente los productores optaron por cancelarlo conforme las acusaciones comenzaron a tener mayor repercusión pública.

Elenco de primer nivel para “Assassination”

La cinta será dirigida por el ganador del Oscar Barry Levinson y cuenta con un guion coescrito por David Mamet. Además, reúne un reparto encabezado por Jessica Chastain, Al Pacino, Brendan Fraser y Bryan Cranston.

La historia sigue a la periodista Dorothy Kilgallen, interpretada por Chastain, mientras investiga una teoría que sostiene que el asesinato del expresidente John F. Kennedy fue ordenado por el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, como represalia por las acciones emprendidas por el gobierno contra el crimen organizado. Esa búsqueda la llevará a quedar atrapada entre figuras del crimen, la CIA y el FBI.

El documental que aumentó la presión sobre el actor

La decisión de prescindir de Leto llegó poco después del estreno de “Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”, documental de la BBC que recopila los relatos de 10 mujeres sobre hechos ocurridos entre 2002 y 2016, cuando ellas tenían entre 16 y 18 años.

Según la producción, las denunciantes describen presuntos patrones de manipulación, acoso y abuso de poder, principalmente en conciertos de “30 Seconds to Mars” y en el ambiente del modelaje en Los Ángeles. Cuatro de ellas acusan directamente al actor de agresión sexual: “Esto ocurrió hace 25 años y siempre se salió con la suya”, afirmó una de las mujeres entrevistadas.

La BBC también indicó que identificó más de 120 testimonios y publicaciones en internet relacionados con supuestos comportamientos inapropiados del artista. El documental se suma a investigaciones periodísticas previas, entre ellas un reportaje publicado en 2025 por Air Mail, que ya había abordado señalamientos similares.

Aunque Jared Leto no respondió a las consultas de la BBC mientras se realizaba el documental, posteriormente envió un comunicado a la revista People en el que rechazó todas las acusaciones: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas”, expresó el actor.

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