Aseguran que Jared Leto genera un mal ambiente laboral durante sus giras

Esta semana, la BBC emitió el documental “Jared Leto: “Hollywood’s Dark Secret”, en el que 10 mujeres acusan a Jared Leto de conducta sexual inadecuada. Tras los detalles contados por las víctimas en el documental, otras personas vinculadas al actor y músico han decidido hablar sobre su experiencia trabajando con él.

“Page Six” consultó a un exempleado de Leto. Esta fuente asegura que cuando giró con él y su banda Thirty Seconds to Mars, el ambiente laboral era supuestamente “horrible”.

Le declaró a “Page Six”: “Tenía un ambiente horrible al trabajar con él y hacía que la gente se sintiera incómoda. Era muy difícil hablar con él, si es que siquiera intentaba hablar con nosotros”.

Al haber estado de gira con el músico, también pudo acceder a comentarios e historias contadas por personas que habían estado trabajando con él durante más tiempo. La fuente consultada por “Page Six” dice: “Quienes lo conocen desde hace años también han comentado que tiene muchos problemas con las mujeres. Todos en la industria musical saben que tarde o temprano le llegaría el día en que tendría que rendir cuentas”.

Estas nuevas declaraciones llegan pocos días después de que el mismo Leto negó las acusaciones que se hacen a través del documental “Jared Leto: “Hollywood’s Dark Secret”. El ganador de un Premio Oscar, envió un comunicado, en el que dice: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

¿Es un verdadero secreto en Hollywood?

El documental de la BBC fue titulado “Jared Leto: “Hollywood’s Dark Secret”, aunque desde hace años han existido varias polémicas alrededor de Leto. No todos los casos han estado directamente relacionados con abuso sexual, aunque sí ha sido calificado como una persona “idiota”.

Uno de los casos que se ha retomado tras la publicación del documental es la publicación que hizo el también actor Dylan Sprouse en el 2018. Sprouse publicó un tuit dirigido a Jared Leto acusándolo de enviar mensajes a modelos de entre 18 y 25 años.

Yo @JaredLeto now that you’ve slid into the dm’s of every female model aged 18-25, what would you say your success rate is? — Dylan Sprouse (@dylansprouse) May 16, 2018

Sprouse hizo este comentario al mismo tiempo que era novio de la modelo de Victoria’s Secret, Barbara Palvin. Hay que recordar que hasta la fecha, Leto no se ha casado y ha mantenido sus relaciones sentimentales en privado. Se dice que ha llegado a salir con personalidades como Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Lindsay Lohan y Ashley Olsen.

Ese mismo tuit fue respondido por el cineasta James Gunn, quien escribió: “¿Empieza a los 18 en internet?”. Poco tiempo después borró la publicación, pero el mensaje quedó en la memoria de todos.

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