Jared Leto niega acusaciones de agresión sexual en su contra

El actor y cantante estadounidense Jared Leto negó este miércoles las acusaciones de agresión sexual en su contra. En un documental de la BBC, cuatro mujeres que alegaron haber sido abusadas por el artista cuando eran adolescentes.

Leto calificó las acusaciones de “categóricamente falsas”. “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, dijo el intérprete en un comunicado enviado a People.

La BBC anunció la emisión de un documental llamado “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” en el que varias mujeres afirman que el actor, de 54 años, tuvo comportamientos sexuales inapropiados con ellas cuando eran adolescentes.

De acuerdo con la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre treinta y cuarenta años de edad.

Las mujeres acusan a Leto de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes. El documental también incluye testimonios de dos personas que trabajaron con la banda del cantante, quienes afirman que el equipo de trabajo se sentía incómodo con la manera en la que Leto trataba a las adolescentes y su interés en ellas.

Una de las mujeres afirma que Leto la agredió sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra de las mujeres entrevistadas acusó a Leto de amenazarla con una agresión sexual luego de que se quedó a solas con él inesperadamente en una habitación de hotel cuando tenía 19 años.

Otra de las víctimas entrevistadas en el documental señala que sostuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años, lo que constituye un delito. Asimismo, otra mujer dijo haber sido víctima de manipulación por parte del intérprete de ’30 Seconds to Mars’ cuando tenía 16 años y afirma que recibió llamadas del actor con contenido sexual.

La BBC afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares. En total, diez mujeres han hablado para el documental de la BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret (“Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood”).

El medio de comunicación afirma haber contabilizado más de 120 denuncias distintas publicadas en internet relacionadas con su comportamiento hacia las mujeres. En 2025, estas acusaciones resurgieron cuando la DJ Allie Teilz acusó a Leto de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años.

Luego, Leto fue acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, algunas de las cuales alegaron que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, en un artículo publicado en Air Mail. En aquel entonces, un representante del artista también negó dichas acusaciones.

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