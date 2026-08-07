Morgan Freeman dice que por un buen pago puede pasar por alto “fallas en el guión”

El reconocido actor Morgan Freeman aseguró que es capaz de ignorar un “guion mediocre” si el proyecto cinematográfico contempla una buena paga.

En una entrevista para The New York Times, el ganador del Oscar aseguró que, dependiendo del pago de un proyecto, puede ignorar “algunos fallos en el guion”.

“Si alguien te ofrece un trabajo, es estupendo que además te ofrezcan un guion interesante, pero en realidad entran en juego dos o tres factores. ¿Cuánto te van a pagar? Si te pagan lo suficiente, entonces puedes pasar por alto algunos fallos del guion”, explicó Freeman.

Freeman dijo que usualmente en esos casos las fallas pueden resolverse. “A veces puedes mencionar cosas que están en el guion que no terminan de funcionar para ti y, por lo general, eso se soluciona”, agregó Freeman.

El galardonado actor no especificó si pasó algo similar en alguna película en la que haya trabajado a lo largo de su carrera.

Morgan Freeman es uno de los actores con más experiencia de Hollywood, acumulando más de 60 años de experiencia actoral. Ha sido nominado cinco veces a los premios Oscar y ganó como Mejor Actor de Reparto por su actuación en “Million Dollar Baby”, película de 2004.

A sus casi 80 años, el actor se mantiene activo y participando en importantes proyectos de cine y televisión. Aunque muchos de sus compañeros decidieron retirarse, Freeman considera que está en capacidad de seguir trabajando.

“Así que, a seguir trabajando. Si puedes levantarte de la cama y no caerte al hacerlo, entonces simplemente agradece lo que tienes y sigue adelante. Así que trabajaré mientras pueda, mientras alguien me diga: ‘¿Quieres hacer este papel?’”, dijo en una entrevista previa a The Times.

El trabajo más reciente de Freeman fue en “Now You See Me: Now You Don’t”, estrenada el año pasado, donde interpretó a Thaddeus Bradley en las tres películas de la saga del mago. También interpretó a Lucius Fox en la trilogía de “El Caballero Oscuro” de Christopher Nolan.

Freeman incursionó en la música con un álbum enteramente de blues titulado “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience”, en el que figura como productor musical. El álbum cuenta con 12 canciones y colaboraciones de artistas como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Lawrence “Boo” Mitchell y Shemekia Copeland.

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