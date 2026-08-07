Nueva York alerta por cuarto caso de tularemia en Long Island: síntomas y cómo prevenir la “fiebre del conejo”

Las autoridades sanitarias de Long Island encendieron una nueva alerta tras confirmar un cuarto caso de tularemia, una rara enfermedad infecciosa conocida popularmente como “fiebre del conejo”, que puede transmitirse a los humanos a través de garrapatas, animales infectados o contacto con fauna silvestre.

De acuerdo con Fox 5, el Departamento de Servicios de Salud del condado de Suffolk informó que investiga 4 casos registrados recientemente y recordó a la comunidad que, aunque la enfermedad es poco frecuente, no se trata de un fenómeno aislado en la región. En los últimos años, los especialistas han observado un aumento de reportes asociados a esta infección.

El comisionado de Salud de Suffolk, Dr. Gregson Pigott, explicó que la tularemia continúa siendo una enfermedad inusual, pero los antecedentes muestran que el área ha registrado varios episodios recientes. El condado reportó 6 casos en 2025, 4 en 2024 y 3 en 2023.

Una enfermedad rara vinculada a garrapatas y animales silvestres

La tularemia es provocada por una bacteria llamada Francisella tularensis, un microorganismo que puede afectar tanto a animales como a seres humanos. Su presencia suele estar relacionada con pequeños mamíferos, especialmente conejos y liebres, aunque también puede encontrarse en otros animales.

Una de las principales vías de contagio ocurre cuando una garrapata infectada pica a una persona. Estos parásitos pueden adquirir la bacteria después de alimentarse de un animal enfermo y posteriormente transmitirla mediante una nueva mordedura.

Los expertos también advierten que las personas pueden exponerse al manipular animales muertos o enfermos durante actividades al aire libre, como jardinería, caza o limpieza de espacios donde haya presencia de fauna silvestre.

Según reporta NBC News, uno de los casos recientes en Long Island involucró a una mujer de Riverhead que contrajo la enfermedad después de que su gato, que había estado en exteriores y tuvo contacto con un conejo infectado, la mordiera cuando intentaba administrarle medicamentos. El animal falleció posteriormente debido a la infección.

Síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades

Los especialistas señalan que reconocer la tularemia puede ser complicado porque sus primeros síntomas pueden parecerse a los de otras infecciones. Sin embargo, algunos signos deben llamar la atención, especialmente cuando aparecen después de una picadura de garrapata o contacto con animales.

El Dr. Bruce Hirsch, médico especialista en enfermedades infecciosas del hospital North Shore, explicó que la llamada “fiebre del conejo” puede provocar inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre elevada, cansancio intenso e incluso complicaciones respiratorias similares a una neumonía.

“Es una enfermedad realmente inusual”, explicó Hirsch, quien señaló que durante muchos años la tularemia fue una condición que conocía principalmente por los exámenes médicos y no por casos frecuentes en la práctica diaria.

Otro ejemplo reciente fue el de John Detmer, un niño de 9 años de Long Island que fue diagnosticado después de sufrir una picadura de garrapata en la cabeza. Su familia relató que padeció semanas de dolor intenso, fiebre y molestias musculares antes de recibir el diagnóstico correcto.

La doctora Sharon Nachman, especialista de Stony Brook Children’s Hospital, explicó, al medio citado anteriormente, que los síntomas pueden ser severos y llevar a muchos pacientes a buscar atención de emergencia.

Cómo protegerse de la “enfermedad del conejo” en Nueva York

Aunque la enfermedad puede ser tratada con antibióticos, los médicos insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más importante, especialmente durante los meses cálidos, cuando aumenta la actividad de las garrapatas.

Las autoridades sanitarias recomiendan utilizar pantalones largos y ropa que cubra la piel cuando se realicen actividades al aire libre, aplicar repelentes contra insectos que contengan DEET y revisar cuidadosamente el cuerpo después de pasar tiempo en jardines, parques o zonas con vegetación.

También es importante revisar a las mascotas, ya que perros y gatos pueden transportar garrapatas o entrar en contacto con animales infectados. Los veterinarios recomiendan mantener tratamientos preventivos contra estos parásitos.

Los funcionarios de Suffolk pidieron a los residentes que evitaran acercarse a animales silvestres enfermos o muertos y que consultaran con un médico si aparecía una lesión en la piel, fiebre persistente o síntomas poco habituales, después de una posible exposición.

Los especialistas aseguran que los habitantes de Long Island no deben entrar en pánico, ya que la tularemia sigue siendo poco común.

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