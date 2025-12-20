Inmigrante caribeño murió un día después de estar bajo custodia de ICE en Nueva Jersey

Jean Wilson Brutus, haitiano de 41 años, murió un día después de estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En una publicación en línea, ICE afirmó que Wilson Brutus era un“extranjero ilegal con antecedentes penales” por allanamiento de morada que supuestamente murió por causas naturales. Había ingresado a la custodia de ICE el 11 de diciembre tras ser liberado de la cárcel después de un arresto por daños a la propiedad, según una notificación pública de defunción. No presentaba signos de angustia durante su ingreso ni antecedentes médicos de problemas cardiovasculares, según ICE.

Falleció el 12 de diciembre, pero la agencia anunció su muerte públicamente casi una semana después, el jueves 18, reportó PIX11 News. El detenido se encontraba recluido en el tristemente célebre centro de detención Delaney Hall cuando sufrió una emergencia médica. Se llamó a los servicios de emergencia médica, quienes realizaron maniobras de reanimación y lo transportaron al University Hospital, donde murió, según el alcalde de Newark, Ras Baraka.

“El anuncio de que Jean Wilson Brutus sufrió una emergencia médica mientras estaba detenido en Delaney Hall y luego falleció en el hospital es angustiante y plantea una serie de preguntas inquietantes”, escribió Baraka en un comunicado.

Tras el anuncio de la muerte, la congresista La Monica McIver junto con defensores de inmigrantes han exigido explicaciones. “Creemos que debe haber una investigación al respecto y no debemos confiar en la palabra de ICE”, dijo la defensora Melissa Muñoz. “Hemos escuchado muchos casos de falta de respuesta, donde las personas detenidas, miembros de la comunidad, no recibieron la atención médica que necesitaban a tiempo, que hay negligencia médica y falta de nutrición”.

“Lamentamos la pérdida de la vida de Jean Wilson Brutus en Delaney Hall. Esta tragedia es otro ejemplo devastador de personas que mueren bajo custodia de ICE mientras se encuentran detenidas en condiciones deplorables”, afirmó Ami Kachalia, estratega de campaña de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey. “Anoche mismo se reportaron cuatro muertes en centros de detención de inmigrantes en todo el país, lo que evidencia un patrón alarmante de crueldad a nivel nacional. Esto no debería suceder. Exigimos respuestas, que ICE rinda cuentas y que se ponga fin a la detención de inmigrantes de una vez por todas”.

Según la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional de 2018, ICE debe publicar los informes de decesos en un plazo de 90 días. La lista de fallecidos puede consultarse aquí.

A man detained at Delaney Hall in Newark has died in ICE custody. This is an outrage. My statement on the matter is here. pic.twitter.com/ZJn2LkmVds — Rep. LaMonica McIver (@RepLaMonica) December 19, 2025

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.