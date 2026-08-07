¿Qué debes saber si vas al desfile Dominicano en Manhattan o si estarás en el Midtown este domingo 9?

El centro de Manhattan estará sometido este domingo a un amplio operativo de seguridad, cierres viales y restricciones peatonales por la celebración de la 44.ª Gran Parada Nacional Dominicana, que se desplazará por la Sexta Avenida bajo la vigilancia de policías uniformados, unidades antiterroristas, agentes montados, perros entrenados, helicópteros y drones.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) advirtió que el acceso directo al recorrido estará estrictamente controlado y que solamente podrán ingresar los participantes debidamente acreditados y los vehículos autorizados, los cuales serán sometidos a inspecciones de seguridad.

La Policía pidió además a los espectadores mantenerse detrás de las barricadas y seguir en todo momento las instrucciones de los agentes. Quienes traten de “cruzar la línea” e invadir sin autorización la ruta o intenten alterar el desarrollo del desfile se exponen a ser arrestados inmediatamente.

El despliegue ocurre después de los incidentes registrados el 26 de julio durante la Parada Dominicana de El Bronx y celebraciones anteriores, cuando la Uniformada realizó 16 arrestos relacionados con armas de fuego y confiscó más de una docena de armas, incluido un rifle de asalto que estaba en posesión de un joven de 19 años, según reportaron las autoridades.

También permanece como precedente lo sucedido en la parada de Manhattan de 2024, cuando grupos de espectadores cruzaron las barricadas cerca de la calle 46, obligando a detener y desviar parte del desfile. En medio de los disturbios, un hombre de 65 años sufrió heridas en el rostro y una mano tras ser atacado con un cuchillo durante una disputa.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, aseguró que el Departamento lleva meses preparando el dispositivo junto con los organizadores, grupos comunitarios y otras agencias municipales.

“Habrá una mayor presencia policial en el área”, afirmó.

Cierres y dificultades

La Sexta Avenida será cerrada al tránsito vehicular entre las calles 34 y 42 desde las 10:00 de la mañana, incluyendo el tránsito que atraviesa Manhattan de este a oeste. Media hora después, a las 10:30 a.m., la clausura se extenderá desde la calle 42 hasta la 55 y permanecerá vigente hasta que termine el evento.

Las avenidas Quinta y Séptima también sufrirán alteraciones, pues no se permitirá que el tránsito transversal avance hacia la Sexta Avenida a lo largo del recorrido.

Una vez que comience el desfile, los peatones solamente podrán atravesar la Sexta Avenida por puntos controlados en las calles 39, 42, 48 y 51. El operativo dificultará considerablemente conducir o encontrar estacionamiento en los alrededores, por lo que las autoridades recomendaron utilizar el transporte público y salir con tiempo adicional.

Drones y vigilancia en tiempo real

El despliegue incluirá personal de la Unidad de Servicios de Emergencia, la Unidad Montada, equipos caninos, agentes de antiterrorismo y otros cuerpos especializados. Asimismo, helicópteros y drones proporcionarán imágenes y cobertura en tiempo real a los oficiales que se encuentren en tierra.

“Habrá medidas de seguridad que podrán ver y otras que no podrán ver”, advirtió la comisionada de la Uniformada.

El operativo tampoco terminará cuando pase la última carroza. Tisch indicó que habrá oficiales desplegados después del desfile, particularmente en el Alto Manhattan, para vigilar las celebraciones que tradicionalmente continúan durante la tarde y la noche.

El consumo de alcohol estará prohibido durante la parada y se aplicarán las leyes contra recipientes abiertos tanto a los participantes como a los espectadores. También serán retirados los objetos que puedan obstruir la visibilidad de otras personas.

No existe una amenaza específica

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani aclaró que, hasta el momento, las agencias de seguridad no han identificado ninguna amenaza específica o creíble contra la celebración.

“Nuestra Administración ha desarrollado un plan integral de seguridad para garantizar que esta parada se desarrolle de manera fluida y segura”, declaró el alcalde.

Mamdani destacó que más de uno de cada ocho neoyorquinos tiene raíces dominicanas y afirmó que la historia de Nueva York no puede contarse sin las contribuciones de esa comunidad.

“No hay nada como el sonido de la bachata y el aroma del sancocho cuando llenan las calles de nuestra ciudad. Una ciudad que siempre se siente viva se sentirá todavía más viva”, expresó.

El alcalde confirmó que marchará por primera vez en la parada como jefe del gobierno municipal y pidió a los asistentes tomar precauciones ante las temperaturas que podrían acercarse a los 90 grados Fahrenheit, mantenerse hidratados y estar atentos a niños, adultos mayores y otras personas vulnerables.

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