Calor y cierre de calles por Desfile Dominicano este domingo en Nueva York: cambios en buses y entradas al Metro

Varias calles estarán cerradas en Midtown Manhattan (NYC) este caluroso domingo por la realización de la 44ta Gran Parada Nacional Dominicana (NATDDP), lo que afectará además rutas de autobuses y accesos al transporte subterráneo.

En la ciudad de Nueva York viven aproximadamente 663,000 dominicanos, concentrados principalmente en El Bronx y el Alto Manhattan. Esta cifra muestra una baja reciente según datos demográficos recientes, pero los dominicanos siguen siendo la diáspora hispana de origen extranjero más grande en NYC.

El viernes la alcaldía y NYPD anunciaron estrictas medidas de seguridad para acceder al desfile, incluyendo drones y unidades antiterroristas. A fines de julio 16 personas fueron detenidas por delitos relacionados con armas de fuego durante el Desfile del Día Dominicano celebrado en El Bronx (NYC), incluyendo un adolescente de 19 años portando un fusil de asalto.

Las siguientes calles estarán cerradas para el desfile quisqueyano este domingo, a discreción del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), algunas incluso desde muy temprano:

Formación:

-6ta Av entre las calles 37 y 38.

-Calle 36 entre Broadway y 5ta Av.

-Calles 38 y 37 entre 5ta y 7ta Av.



Recorrido:

6ta Avenida entre las calles 36 y 55.



Dispersión:

Calle 55 entre 5ta y 7ta Av.

Más información en la página del Departamento de Transporte (DOT) y en el portal oficial del desfile. Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA.

El clima se perfila cálido y soleado, sin lluvia, con una máxima de entre 92°F (33C) y una mínima de 76°F (24C) en NYC. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.