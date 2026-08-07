AFA tiene a Lionel Scaloni como “plan A, B y C” para dirigir a Argentina

En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo tienen claro: No hay otro futuro en la selección mayor que con Lionel Scaloni.

Pese a que el técnico, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026, ha dicho que pensará si se mantiene en el cargo, Claudio “Chiqui” Tapia hará todo lo que está en sus manos para convencerlo.

“Yo quiero que siga, todos queremos que siga. Yo tengo que respetar su decisión, que medite, que tome la mejor decisión que él crea que es la correcta. No puedo tener al Gringo encadenado, si él siente que no tiene las ganas necesarias o no tiene alguna proyección superadora. Yo quiero que él esté bien y, por todo lo que nos dio a nosotros, todos tenemos que querer lo mismo, aunque nos duela y digan ‘¿después de la Scaloneta, quién?'”, señaló el presidente de la AFA en diálogo con TyC Sports.

Y, cuando le preguntaron si tenía otra opción, en caso de que el oriundo de Pujato decidiera no continuar, fue contundente: “Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni”.

?? CHIQUI TAPIA, MANO A MANO CON TYC SPORTS: "MI PLAN A, B Y C ES SCALONI"



?? El presidente de la AFA no dejó tema por tocar: la dirección técnica de la Selección, el Mundial que realizó Argentina y más. pic.twitter.com/n8SdG7HR8X — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2026

Tienen que convencerlo

Después de la final de la Copa del Mundo, Scaloni señaló que iba a respetar su contrato, vigente hasta diciembre de este año, y luego “seguramente iba a cortar”.

La idea de la AFA, claro, es convencer al campeón del mundo en Qatar 2022 de extender su vínculo con vistas a la próxima cita planetaria, tal y como dejó claro el Comité Ejecutivo al respaldar de manera unánime la idea de Tapia de negociar su renovación.

El Chiqui señaló que “quiere mucho al Gringo, que vivió momentos duros” y con quien tiene una “relación de ida y vuelta” constante. “Cada uno tiene sus tiempos para hacer sus duelos, pero todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas”, añadió el dirigente.

“El acierto mío es haber sabido elegir quién tenía que conducir a la Selección, quién tenía que estar a cargo de este proyecto, cómo continuar con el proyecto de todas las Selecciones. Después, es todo de los jugadores y del cuerpo técnico, es la realidad”, completó Tapia, quien desea ser el presidente de la AFA para el Mundial 2030, que se disputará parcialmente en Argentina.

Seguir leyendo:

Venezuela derrota a México en penales y se cuelga el oro en los Juegos Centroamericanos 2026

Conmebol no le suelta la mano a Gianni Infantino tras las tensiones en la FIFA

Subastarán la pelota con la que Maradona le hizo el gol con la mano a Inglaterra en 1986