“La Casa de los Famosos México 4”: Cynthia Klitbo explota por broma de Fede Vigevani

Fede Vigevani, hasta el momento, está haciendo un gran papel como infiltrado en “La Casa de los Famosos México 4” y, en su último reto, cumplió la tarea de cambiar el maquillaje de las mujeres, una situación que evidentemente las disgustó a todas, pero principalmente la actriz Cynthia Klitbo fue la que más dejó en evidencia su molestia.

El creador de contenido uruguayo cumplió e incluso fue cuestionado por Arantza Ruiz, quien le preguntó directamente en el cuarto si había sido él el de la broma y Fede, como buen infiltrado, se lo supo ocultar. “Esto no es mío, nos mezclaron los maquillajes. Me metieron cosas en mi bolso que no eran mías y a Xime (Ximena Herrera) también le metieron cosas mías. Esto está rarísimo”, comentó la actriz antes de preguntarle directamente al uruguayo.

Cynthia Klitbo explotó por la broma

La que sí mostró su enfado fue la reconocida por sus papeles de villanas en las telenovelas, Cynthia Klitbo: “A mí esas cosas me cag**. No soporto las bromas pende***, me gustan las bromas ingeniosas. No está chistoso“, mencionó con un claro enfado reflejado en su rostro, antes de salir y gritarles a los chicos que se comportan como “niños de 10 años” con esas bromas de mal gusto.

A pesar de que está haciendo un buen trabajo como infiltrado, todo parece indicar que en cualquier momento Fede Vigevani puede ser descubierto. De hecho, mientras comentaban sobre la situación de los maquillajes, Aldo Rendón, Ximena Herrera y Yanet García expresaron que el principal sospechoso era el creador de contenido uruguayo.

Moisés Peñaloza salva a Gema Garoa

Durante este viernes también se llevó a cabo el reto del robo de salvación, el cual fue ganado justamente por el líder de la semana, Moisés Peñaloza.

Peñaloza superó a los dos nominados Masad Altamimi y Memo Schutz. Por ende, después de minutos de meditación, optó por regalarle la salvación a Gema Garoa.

Así queda la placa de nominados tras la salvación de Gema Garoa

Memo Schutz

Masad Altamimi

Ximena Herrera

Ernesto Languardia

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