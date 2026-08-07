¿Quién sería el próximo Spider-Man? Tom Holland deja entrever que ya hay un plan

Tom Holland interpreta al icónico superhéroe de “Spider-Man” desde hace una década y, como buen profesional, afirmó que ya está listo para entregar el testigo para que venga su sucesor en producciones. futuras de la saga.

Tras el exitoso estreno de “Spider-Man: Brand New Day“, el actor británico conversó en el pódcast Happy Sad Confused (vía Digital Spy) y reveló que las compañías de Marvel y Sony vienen trabajando en un plan desde hace varios años.

Tom Holland está listo para ceder su papel como Spider-Man

Antes del estreno de “Spider-Man: Brand New Day” se venía hablando justamente de que probablemente esa sería la última entrega de Holland con este icónico superhéroe. No obstante, el actor de 30 aseguró que ya tienen un as bajo la manga, que se prevé que sea con otra cinta.

“Sí, tenemos todo un plan en el que llevamos trabajando desde 2021. Está definido, aunque seguro que cambiará. Pero tengo una visión muy clara de cómo pasar el testigo y creo que es realmente emocionante. Me entusiasma mucho cuando tenemos esas reuniones y hablamos sobre ello”, explicó Holland.

De hecho, aunque acaba de realizar su producción más exitosa de Spider-Man, al menos en sus primeros días, el actor británico afirmó que está listo para que venga su sucesor. “Esa transición es lo que más quiero hacer con este personaje“.

A pesar de que no dio mayores detalles sobre lo que tienen planeado, Holland indicó que pudiera ser emocionante presentar a varias versiones de Spider-Man en simultáneo, algo que pudiese ser similar a lo que ocurrió en “Spider-Man: No Way Home” con Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero solamente desde una perspectiva personal, no como un adelanto de proyecto, ni mucho menos.

Lo cierto es que, por el momento, Tom sigue disfrutando de su éxito con la reciente entrega y estaría listo para pasar el testigo cuando corresponda, sin ningún problema.

Tom Holland se casó en secreto con Zendaya

Una de las compañeras de reparto de Holland en el reciente estreno de la saga que protagoniza es su pareja, Zendaya, y “TMZ” afirmó que el éxito de “Spider-Man: Brand New Day” no es lo único que tiene por celebrar Zendaya y Tom Holland, pues se ha revelado que esta semana también disfrutaron de una fiesta en Inglaterra, con motivo del festejo de su boda.

El martes 4 de agosto, los dos actores invitaron a su familia y a un grupo de amigos a una recepción en el Hotel Beaverbrook en Surrey, Inglaterra. Aunque ahora es que están celebrando, todo indica que la pareja se casó a inicios de este año.

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