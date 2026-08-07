Adele podría volver a la música con un inesperado registro en su voz

La próxima aparición pública de Adele podría sorprender por partida doble. Mientras prepara su debut como actriz en “Cry to Heaven”, también habría comenzado a explorar un camino musical completamente diferente al que la convirtió en una de las voces más reconocidas de la industria.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, la cantante británica y el director Tom Ford han conversado sobre la posibilidad de que interprete piezas de carácter operístico dentro de la película. De concretarse, sería la primera vez que Adele incursiona en un registro de este tipo.

La cinta adapta la novela homónima de Anne Rice y traslada la historia a la Italia del siglo XVIII, donde la ópera ocupa un lugar central en la narrativa.

Ese escenario habría despertado el interés de la artista por experimentar con una propuesta vocal distinta, pese a que no cuenta con formación clásica.

El cine podría impulsar una nueva etapa artística

El proyecto marca un momento importante para Adele, ya que representa su estreno como actriz en la gran pantalla. La producción también cuenta con un reparto integrado por Colin Firth, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Thandiwe Newton, George MacKay, Hunter Schafer y Mark Strong.

Tom Ford, quien dirige, escribe y produce la película, optó por financiar el largometraje de manera independiente para conservar el control creativo. El rodaje se llevó a cabo entre Londres y Roma y su estreno está previsto para finales de 2026.

Según las mismas fuentes, el cineasta encontró en la potencia y la calidez de la voz de Adele cualidades que podrían adaptarse a una interpretación contemporánea de la ópera, una propuesta que la cantante habría recibido con entusiasmo.

Descanso necesario para recargar energías

Cinco años después del lanzamiento de “30”, publicado en 2021, y casi dos años después de concluir su residencia en Las Vegas, el panorama parece distinto para la intérprete.

Al finalizar esa etapa, Adele explicó que necesitaba alejarse de los escenarios para dedicar tiempo a su vida personal. Durante sus últimos conciertos confesó que el ritmo de trabajo había sido agotador y aseguró que quería “vivir la vida” lejos de la exposición pública, por lo que no contemplaba grabar un nuevo álbum ni emprender otra gira en el corto plazo.

En paralelo, Jennifer Lawrence habría acompañado a la cantante en su preparación para el salto a la actuación. La actriz, una de sus amigas más cercanas, la ayudó a enfrentar las dudas que tenía sobre trabajar frente a las cámaras.

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