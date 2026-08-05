Aaron Judge recibe buenas noticias y acerca su regreso a los Yankees

Aaron Judge está más cerca de su regreso a la alineación de los Yankees tras recibir el permiso médico para volver a entrenar.

El capitán de los Yankees podrá comenzar de nuevo a entrenar de forma ligera, incluyendo carreras al aire libre y entrenamiento de resistencia para la parte superior del cuerpo.

Judge fue puesto en la lista de lesionados el pasado 2 de junio luego de sufrir una fractura en su costilla derecha luego de que se lanzó para atrapar un elevado ante Houston.

“Es una parte importante de su recuperación que vuelva con nosotros”, dijo Aaron Boone. “Sin duda, es bueno verlo con su uniforme de rayas y sus botas de fútbol americano, saliendo al campo esta tarde”.

"I'll be back this season."



– Aaron Judge pic.twitter.com/FVlzYqa91p — SNY Yankees (@snyyankees) August 5, 2026

Aaron Judge entrenó en el Yankee Stadium

El manager de los Yankees informó que una vez que pueda ir incorporando más ejercicios, podrá tener actividades de béisbol.

“Ahora nos centramos más en los síntomas, a medida que va incorporando cosas nuevas”, dijo Boone. “Correr al aire libre es algo nuevo para él, y también podrá hacer algunos ejercicios de resistencia para la parte superior del cuerpo. Luego, cuando los tolere, empezaremos a incorporar actividades de béisbol”.

Aaron Judge tiene un promedio de bateo de .248 con 53 hits, 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y 43 carreras anotadas en 59 juegos esta temporada.

“Estaré de regreso esta temporada”, dijo Aaron Judge en declaraciones a los medios este miércoles tras sus prácticas en el Yankee Stadium. “No veo por qué no lo haría. Ese siempre fue el plan, volver más pronto que tarde, sin duda. Nunca pensé en no jugar este año.”

Los Yankees adquirieron a dos bateadores en la fecha límite de cambios para subsanar las bajas de Judge y también de Cody Bellinger, quien sigue fuera de la alineación de los Bombarderos del Bronx.

Sigue leyendo:

La histórica coincidencia de los hermanos George y Jacob Lombard en su debut con jonrón

Ferran Torres hizo lanzamiento ceremonial en la victoria de New York Yankees ante St. Louis Cardinals