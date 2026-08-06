Venezolano Danry Vásquez se disculpa tras su agresión: “Reaccioné ante una acción que tomé como provocación”

El pelotero venezolano Danry Vásquez se disculpó el pasado miércoles a través de un video en redes sociales por la agresión de la que fue protagonista contra un rival el domingo durante un partido entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova.

Por medio de un video en Instagram, Vásquez pidió disculpas a Rodolfo Amador, jugador al que golpeó en el rostro y posteriormente pateó ya en el suelo.

“En esta ocasión quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo sucedido este domingo, en el juego de los Toros de Tijuana vs. Acereros de Monclova; quiero disculparme de antemano con Rodolfo Amador por lo sucedido, con los Acereros, mis compañeros de Toros de Tijuana, la LMB y toda la afición”, expresó.

En el clip, Vásquez explicó que tomó como una provocación la manera en la que el rival lo puso out cuando lo contactó con el guante.

“Lo que hice estuvo muy mal, reaccioné ante una acción que tomé como provocación y asumo completamente la responsabilidad por mis actos, estoy aquí para dar la cara, reconocer mi error y aprender de él, estoy arrepentido de todo lo que pasó y les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelva a pasar, asumo las consecuencias de mis actos, amo este deporte, el beisbol, y le debo mucho a este deporte en general, agradezco a la LMB todas las oportunidades que me han brindado”, comentó.

Las disculpas de Vásquez llegan cuatro días después de la agresión y luego de que el pasado lunes, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) le suspendiera indefinidamente.

A través de un comunicado, la presidencia ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informó sobre la suspensión del jugador Danry Vásquez del equipo Toros de Tijuana “de manera inmediata” y por “tiempo indefinido” por “los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana”.

Vásquez, con antecedentes de violencia en su carrera, fue puesto out en tercera luego de que su compañero bateara un rodado por tercera. Los acereros, con cuadro adentro, encerraron al venezolano en su camino al home y terminaron poniéndolo out.

Una vez el rival tocó al venezolano con el guante, este le despachó un puñetazo que le impactó de lleno en el rostro y lo derribó. Una vez en el piso, Vásquez comenzó a patearlo.

En ese momento, se desató una batalla campal, pues el resto de jugadores de los Acereros corrieron en defensa de su compañero. En cuestión de segundos, se vaciaron las bancas y dio comienzo la inevitable tángana.

Este no es el primer episodio violento que empaña la carrera del deportista. En 2016, Danry Vásquez fue arrestado por agredir físicamente a su entonces pareja en el estadio del equipo filial de las Grandes Ligas donde jugaba.

A raíz de ese caso, la MLB lo suspendió y los Astros de Houston rescindieron su contrato, dejándolo en libertad.

Años más tarde, en 2018, salieron a la luz las imágenes de la agresión captadas por las cámaras de seguridad. La publicación de ese video le costó el despido inmediato del equipo Lancaster Barnstormers, perteneciente a una liga independiente estadounidense.

Vázquez nunca llegó a debutar en las Grandes Ligas y ese episodio de agresión a su expareja le persigue a día de hoy, ya con 32 años.



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