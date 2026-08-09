Investigan un violento apuñalamiento dentro de un exclusivo edificio en Manhattan

Una mujer de 56 años fue acuchillada y hospitalizada luego de un ataque a manos de otra mujer de 66 años en un exclusivo edificio de apartamentos cooperativos en el Upper East Side, Manhattan, el sábado, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con los reportes, el ataque tuvo lugar en el número 210 de la calle 73 Este, que está entre la Segunda y la Tercera Avenida en un barrio elegante.

Los datos de StreetEasy indican que los apartamentos de una habitación pueden llegar a costar hasta $700,000 dólares.

Todavía no se ha aclarado qué produjo la violencia, pero la mujer apuñalada en el abdomen y los servicios de emergencia lo llevaron al hospital Weill Cornell en condición estable, de acuerdo con la policía. La mujer de 66 años fue detenida.

El portero del edificio declaró que el hecho sucedió cerca de las 12:30 del mediodía.

El incidente en cuestión parecía ser una disputa doméstica, informó New York Post.

Un vecino del número 220 de la calle 73 Este, que estaba fumando un cigarrillo en la calle, expresó que escuchó a una de las mujeres implicadas en el crimen “hablando por teléfono con quien parecía ser su paciente”.

“Acababa de regresar de hacer mis recados y estaba fumando un cigarrillo cuando ella me pidió uno”, explicó.

“Y le dije que no, y entonces la oí gritar por teléfono: ‘Hago todo por ti, te lavo la ropa, te cuido, me encargo de cada cosita'”.

Las pesquisas continúan en curso.

Sigue leyendo:

• Policía investiga atroz crimen tras descubrir un cuerpo en descomposición apuñalado en Brooklyn

• Conmoción en Queens por el acuchillamiento de un hombre dentro de un lujoso edificio

• Dos maestros cortados por alumno: violencia armada en escuela en Nueva York