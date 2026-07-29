Dos maestros cortados por alumno: violencia armada en escuela en Nueva York

Un estudiante hirió con un objeto cortante a dos auxiliares docentes dentro de una secundaria en El Bronx (NYC).

El alumno de 17 años agredió a los dos auxiliares con un objeto afilado dentro de la escuela secundaria Howard Taft en el barrio Claremont, poco después de las 10:15 a.m. del lunes, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Un docente de 53 años sufrió un corte en el brazo izquierdo y otro de 30 años fue herido en la mano izquierda al intentar intervenir en el altercado. Ambos fueron trasladados al BronxCare Health System en condición estable, informó ABC News.

Los dos auxiliares docentes trabajan asistiendo a alumnos con necesidades especiales y discapacidades, acotó New York Post. El estudiante sospechoso del ataque huyó del lugar. Hasta el momento no se han realizado detenciones y la investigación continúa en curso.

En un comunicado citado por amNY.com el Departamento de Educación (DOE) calificó el incidente de “inaceptable y profundamente preocupante”. “El personal escolar y los agentes de seguridad de la escuela respondieron de inmediato y siguieron los protocolos de seguridad establecidos, mientras que NYPD y los servicios de emergencia (EMS) acudieron rápidamente al lugar para garantizar aún más la seguridad de nuestros estudiantes y del personal”, señaló un portavoz del DOE. “Los actos de violencia no tienen cabida en nuestra comunidad escolar, y este incidente se abordará con la máxima seriedad, de conformidad con las políticas escolares y la ley. En los próximos días brindaremos apoyo adicional a la escuela”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia escolar no es inusual en Nueva York. El mes pasado una adolescente de 17 años fue apuñalada varias veces con un cuchillo de cocina tras una discusión en una escuela secundaria pública en Brooklyn (NYC) cuya misión es “inspirar y fomentar el liderazgo para la paz y la justicia”.

En abril un alumno de 15 años sufrió cortes en el rostro y el cuello en su escuela secundaria en El Bronx (NYC). En marzo una escuela secundaria en el Lower East Side de Manhattan entró en confinamiento cuando agentes de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestaron a un alumno de 16 años que fue a clases portando un arma de fuego cargada. Ese arresto se produjo un día después de que una niña de 11 años fuese arrestada por apuñalar a un alumno de 12 dentro de su secundaria en El Bronx.

En septiembre un estudiante de 16 años fue arrestado con una pistola encontrada en su mochila apenas dos horas después de amenazar en redes sociales con disparar en su escuela secundaria en Queens (NYC). En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro menor al salir de clases, dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.