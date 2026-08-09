Joe Manganiello y su prometida están conformes con su nueva vida en Pittsburgh

A finales del año pasado, Joe Manganiello y Caitlin O’Connor decidieron dejar Los Ángeles, California, y mudarse a Pittsburgh, donde ambos nacieron. En una reciente entrevista, la modelo y actriz habló sobre cómo han vivido estos últimos meses.

En la conversación que tuvo con “Realtor.com”, dijo: “Joe y yo somos de la zona de Pittsburgh. Yo soy de Uniontown y él de Mount Lebanon, e incluso nuestros institutos competían entre sí en fútbol americano y baloncesto. ¡Mudarnos juntos a casa ha sido una nueva aventura increíble!”.

Hay que recordar que la pareja, quienes comenzaron su relación en 2023, anunciaron su compromiso el año pasado. El compromiso lo anunciaron justo un año después de que el divorcio entre Manganiello y Sofía Vergara se hizo oficial.

En la misma entrevista, la modelo informó que tomaron la decisión de mudarse por dos razones: privacidad y la descentralización de la industria y rodajes fuera de Los Ángeles. Ha explicado que se dieron cuenta de que no necesitaban estar en Hollywood para poder seguir con proyectos profesionales.

Hay que recordar que durante los últimos años, muchas estrellas de Hollywood han decidido dejar la ciudad por varias razones, incluyendo los altos impuestos y las decisiones de estudios de grabación de hacer rodajes en otras ciudades de Estados Unidos.

Sobre sus proyectos profesionales, O’Connor dijo: “Hay muchos momentos significativos en mi vida, pero no necesariamente momentos en mi carrera que me hagan decir: ‘¡Lo logré!. Me encanta mi trabajo, pero mis metas personales y mis relaciones son más importantes que los logros profesionales”.

También reveló a “Realtor.com” otra de las razones por las que decidieron mudarse a Pittsburgh: “La delincuencia en Los Ángeles está en su punto más alto. Llevábamos mucho tiempo dándole vueltas, y justo apareció la casa perfecta. Fuimos a verla a Pittsburgh, y era ideal para nosotros”.

Hay que recordar que Manganiello tuvo Los Ángeles como residencia principal durante muchos años. Vivió en una gran mansión que Vergara presumió a los medios y que estaba llena de lujos.

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