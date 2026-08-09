Michelle Galván anunció el nacimiento de su hijo Alexander

Este sábado 8 de agosto, la presentadora Michelle Galván dio la bienvenida a su hijo Alexander. A través de las redes sociales, Galván anunció el nacimiento y expresó su amor por quien se convierte en su segundo hijo, y en el primero con su nueva relación con Andrés Asion.

En una publicación conjunta de Galván y Asion, escribieron: “Llegaste a este mundo un 8/8… Un día que simboliza fortaleza y posibilidades, llevando un nombre que significa protector”. En la misma publicación, la pareja informó que el pequeño nació a las 8:44 de la mañana en Florida, Estados Unidos.

También agregaron: “Las bendiciones que traes de Dios son extraordinarias, como fue tu llegada a nuestras vidas. Hijo mío: Que tengas siempre el valor para lograr grandes cosas y el corazón para utilizar tus dones ayudando a los demás. Te amamos”.

Galván y el empresario estadounidense hicieron oficial su relación a inicios de este año, aunque se dice que empezaron a salir en el 2024, el mismo año en que ella anunció su separación de Fernando Guajardo. Hay que recordar que la presentadora y Guajardo estuvieron juntos durante 10 años; en ese tiempo nació su primera hija.

Según se ha reportado, Galván y el empresario se conocieron hace más de una década porque tenían amigos en común. Después de febrero del 2024, cuando anunció su divorcio, se habrían reencontrado en un evento benéfico y así comenzaron a salir.

La nueva pareja de la presentadora es conocida por ser el fundador y director principal de Miami Real Estate Group, empresa especializada en la comercialización de propiedades de lujo y proyectos residenciales en el sur de Florida.

Por otro lado, Asion también es el director de la Fundación Andrés Asion. Esta organización trabaja en pro de combatir la inseguridad alimentaria y brindar recursos educativos a niños y familias vulnerables en el área de Miami.

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