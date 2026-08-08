“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones este sábado, 8 de agosto

Luego de que Moisés Peñaloza decidió salvar a Gema Garoa tras ser el ganador del reto de la salvación en “La Casa de los Famosos México 4“, solamente quedaron cuatro nombres en la placa de nominados y, a continuación, te mostraremos cómo marchan las votaciones cuando ya está cerca de conocerse quién será el segundo habitante eliminado del reality.

Mariana Ochoa, primera eliminada, consideró que su tiempo en la casa fue efímero y probablemente así lo sienta también el siguiente que deba despedirse en la próxima gala, participante que estaría entre Ximena Herrera, Ernesto Languardia, Memo Schutz y Masad Altamimi.

¿Cómo van las votaciones este 8 de agosto?

De acuerdo a la encuesta publicada en el portal Vaya Vaya por el periodista Gerardo Escareño, la que estaría en la posición menos beneficiosa es la única mujer que quedó dentro de la placa, Ximena Herrera, con un 18% de votos recibidos para quedarse en esta encuesta.

Por su parte, Masad Altamimi fue votado en un porcentaje de 27%, Ernesto Languardia un 28% y nuevamente Memo Schutz parece estar recibiendo un gran apoyo por parte del público, tras recibir un 31% de los votos para salvarse. Cabe destacar que esta no es la información oficial de las votaciones, pero sí da una idea de cómo pudiera ser el panorama en la gala de eliminación.

Aldo Rendón le pide al público que salven a Ernesto

Mediante la fiesta de este viernes, que está teniendo muchos momentos divertidos, el estilista Aldo Rendón aprovechó un momento que creyó oportuno para decirle al público que vote por Ernesto Languardia.

“¡Salven a Ernesto, salven a Ernesto, salven a Ernesto…!“, repitió varias veces Rendón, para ayudar al actor, quien según la encuesta mencionada, marcha en una posición que le permitirá seguir en competencia.

Lo cierto es que pasan los días y el ambiente en la casa se mantiene bastante alegre, a pesar de algunas bromas pesadas y algunos comentarios entre participantes específicos, una tendencia que parece que se va a mantener ante la energía que transmiten varios participantes.

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