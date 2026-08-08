Belinda lidera “Los 50 más bellos 2026” de People en Español

Belinda atraviesa un momento particularmente movido de su carrera y ahora suma un reconocimiento editorial a su lista. La mexicana fue escogida por People en Español para liderar “Los 50 más bellos de 2026”, una selección que reúne figuras latinas de la música, el cine, la televisión y el deporte.

La distinción llega después de una presentación de alto perfil junto a Los Ángeles Azules en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026. Allí interpretaron “Por Ella”, canción incluida en el álbum oficial del torneo.

La mexicana también tiene en camino “Carlota”, producción de Sony Pictures Television y Warner Bros. en la que dará vida a la emperatriz Carlota de México. El proyecto amplía su presencia en la actuación, mientras continúa vinculada a la música.

People en Español decidió organizar su selección en cuatro categorías, una fórmula que permite poner el foco en diferentes áreas del entretenimiento y la actividad deportiva.

Karol G, Rosalía y Pitbull entre las figuras musicales

En “La atracción del escenario”, Karol G ocupa el primer lugar. La revista resaltó que la colombiana se convirtió en la primera mujer latina en encabezar Coachella y también destacó su actual gira “Viajando por el mundo Tropitour” y el reciente álbum “No me arrepiento de sentir tanto”.

El apartado musical también incluye a Danna Paola, Luis Fonsi, Feid, Cimafunk, Lunay, Laura Pausini, Aitana, Mar Solís, Rosalía, Isaac Hernández, Matteo Bocelli, Kany García, Yandel, Zhamira Zambrano, Juan Duque, Jessi Uribe, Kapo y Pitbull.

La actuación tiene su propio espacio en “Razones para no dormir”, liderado por Zoe Saldaña. La intérprete llega a esta selección después de ganar el Oscar por “Emilia Pérez” y participar en la tercera temporada de “Lioness” como una agente de la CIA. Sofía Castro, Marcus Ornellas, Jennifer Lopez, Danna García, Arap Bethke, Paulina Dávila, Raúl Tejón, Silvia Navarro, Bobby Cannavale y Daniel Arenas completan el grupo.

En televisión, Dayanara Torres ocupa el primer puesto de “El brillo de la pequeña pantalla”, acompañada por Rodner Figueroa, Carmen Villalobos, Karla Monroig, William Valdés, Andrea Meza, Fabio Agostini, Alessandra Villegas, Raúl González, Ana Bárbara, Galilea Montijo, Chiquis, Charytín y Julio Vaqueiro.

El deporte cierra la selección con “El futuro del deporte habla español”, categoría que lidera el basquetbolista mexicano Karim López, quien recientemente debutó con los Memphis Grizzlies. Isaac del Toro, Fernando Mendoza, Katia Itzel García y Lamine Yamal también aparecen entre los elegidos.

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