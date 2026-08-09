Mourinho criticó estado físico de Bernardo Silva en su primer encuentro con el Real Madrid

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, se mostró crítico con la forma física con la que se incorporó Bernardo Silva a los trabajos de pretemporada, señalando que el mediocampista portugués requerirá acondicionamiento antes del inicio formal de las competiciones oficiales.

El futbolista luso, de 31 años, recaló en el Santiago Bernabéu en calidad de agente libre tras concluir su vínculo contractual con el Manchester City. Su estreno con la elástica merengue se produjo durante la victoria por 2-1 en el compromiso comprobatorio disputado el sábado frente al Ferencváros en la capital húngara, ingresando al terreno de juego como variante para la etapa complementaria.

“Bernardo es un jugador muy importante para nosotros, pero el pobre es otro de esos a los que les gusta no hacer nada durante las vacaciones”, declaró el estratega portugués al finalizar el cotejo. “Le viene bien [mentalmente] no hacer nada en su tiempo libre, así que ha vuelto en baja forma física; tiene que mejorar”.

“Bernardo es un jugador tremendo”, añadió Mourinho respecto a las cualidades del volante. “Puede ayudarnos a construir el juego si juega más retrasado, como ‘seis’ o ‘ocho’. Pero, durante el partido, me di cuenta de que le faltaba algo de fuerza física, así que lo adelanté a la posición de ‘diez’. Puede jugar en tres o cuatro posiciones”.

Tras disputar sus primeros minutos con la entidad de la capital española, Silva manifestó su satisfacción por el estreno, aunque coincidió con las apreciaciones sobre la necesidad de acelerar su ritmo competitivo antes del debut liguero frente al Espanyol, programado para el 21 de agosto.

“Es solo la primera semana, pero estoy muy contento”, aseveró el internacional portugués ante las cámaras de Real Madrid TV. “Todavía hay muchas cosas que mejorar, pero lo más importante es coger ritmo para empezar bien la temporada. Ha sido una primera semana dura, pero estoy muy feliz de haber empezado y de haber debutado con el Madrid”.

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