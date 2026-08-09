Nuevo escándalo salpica a Infantino: UEFA hizo pago millonario a presunta amante, según ‘The Telegraph’

En medio del cisma futbolístico que generó Gianni Infantino y que significó un golpe considerable a su reputación mediática, un nuevo escándalo le salpica. El pasado sábado, el medio británico ‘The Telegraph’ reveló pagos millonarios del organismo a una mujer que supuestamente fue su amante mientras el ahora mandamás de la FIFA era secretario de la UEFA.

De acuerdo con el reporte, la UEFA pagó una indemnización de seis cifras a una empleada del organismo que presuntamente sostuvo una relación sentimental con Infantino cuando este era secretario general del organismo europeo.

Uefa paid off an alleged mistress of Gianni Infantino while he was its general secretary, The Telegraph can disclose.



The woman received a six-figure sum after the alleged relationship with Mr Infantino while he was a top official at European football’s governing body.



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La UEFA confirmó la información al tabloide británico, pero alegó que se dio dentro de un marco normativo legal y vigente dentro de la institución.

“Somos conscientes de las acusaciones y podemos confirmar que se realizó un pago por la salida a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un curso de MBA”, señaló un portavoz de UEFA.

La investigación reveló que la mujer, cuya identidad no fue revelada, ocupaba inicialmente un puesto administrativo en la UEFA y habría recibido un ascenso durante el periodo en el que supuestamente mantenía la relación con Infantino, quien fue secretario del organismo de octubre de 2009 hasta febrero de 2016.

Al parecer, el salario de la mujer creció 30 % durante su affair con Infantino. Los recortes indican que llegó hasta los $170,000 dólares anuales.

Asimismo, el ascenso generó cuestionamientos entre trabajadores del organismo, quienes sospechaban que el dirigente suizo podía estar utilizando su posición para favorecer profesionalmente a la empleada.

La situación tuvo un punto y final cuando Michel Platini, por ese entonces presidente de la UEFA, se enteró y sugirió a Infantino que la mujer o él debían dejar el cargo.

Finalmente, la empleada dejó la UEFA y recibió una compensación económica de seis cifras. También, la cobertura de una matrícula de $60,000 dólares al año para un posgrado.

Según el medio británico, Infantino también habría utilizado posteriormente sus contactos para ayudar a la mujer a conseguir un nuevo empleo bien remunerado en un sector relacionado con su actividad anterior.

Infantino está casado desde 2001 con Leena Al Ashqar, a quien conoció cuando trabajaba en la Federación de Futbol del Líbano, y con quien tiene cuatro hijas.



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