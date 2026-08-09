De Paul se vistió de Messi como homenaje por la muerte de su padre y dedicó el gol en la derrota de Inter Miami

El mundo del fútbol amaneció el pasado sábado de luto y conmovido por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. ‘La Pulga’, que viajó a Argentina para darle el último adiós a su progenitor, no estuvo físicamente en el Nu Stadium para el partido de Leagues Cup ante Rayados de Monterrey, donde terminaron cayendo 1-2.

No obstante, Rodrigo de Paul se encargó de que estuviese presente de forma simbólica. El mediocampista abrió el marcador al minuto 32 con un remate desde afuera del área en el encuentro de la segunda fecha del torneo.

Más allá del gol, lo llamativo llegó después. De Paul se quitó el jersey y debajo de él tenía la camiseta de juego de Messi con el 10 a la espalda. En repetidas ocasiones se señaló el dorsal en señal de homenaje al atacante.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ?? pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Homenajes a Messi por la muerte de su padre

El encuentro se jugó bajo un ambiente de luto y emotividad. En la previa del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en el Nu Stadium en respeto a la memoria de Jorge Messi.

Posteriormente, en el minuto 10′, los hinchas de Inter Miami desplegaron una bandera de apoyo para el jugador tras este duro golpe emocional.

Jorge Messi murió a los 68 años después de una enfermedad prolongada y mientras estaba internado en Rosario. De momento, la familia del astro argentino no ha revelado exactamente su padecimiento.

Aunque la enfermedad del padre de Messi se conoció durante el Mundial 2026, luego de que Messi estallara en llanto tras una de las remontadas épicas de Argentina en un partido.

Posteriormente, el argentino explicó en zona mixta que había estado viviendo momentos difíciles en lo personal. A los días, una presentadora en Argentina anunció de forma errónea la muerte del padre del exjugador del FC Barcelona.

El escándalo mediático y la información falsa obligaron a la familia Messi a publicar un comunicado aclarando la situación de Jorge Messi.

De acuerdo con reportes, este domingo tendrá lugar el entierro en el cementerio El Prado de la localidad de Pérez, en la ciudad de Rosario.

El vuelo del jugador del Inter Miami aterrizó precisamente el pasado sábado por la noche en su natal Rosario, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Messi tocó tierra con un avión privado hacia las 20.40 hora local en el aeropuerto de su ciudad natal, tras despegar desde Fort Lauderdale, en Florida, donde reside.



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