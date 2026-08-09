Nómina de la Autoridad Portuaria de NY y NJ supera los $1,200 millones mientras 20 empleados ganan cerca de $400,000

La nómina de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey superó los $1,200 millones de dólares en 2025, impulsada en buena medida por el elevado pago de horas extra, que permitió a cientos de empleados alcanzar ingresos de seis cifras adicionales.

De acuerdo con registros obtenidos por el New York Post y datos proporcionados por el Empire Center for Public Policy, 20 trabajadores de la agencia recibieron alrededor de $400,000 cada uno durante el año pasado.

Entre ellos se encuentran 17 agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria, encargados de la seguridad en algunos de los principales puntos de transporte de la región.

Los registros muestran que 323 empleados recibieron al menos $100,000 dólares únicamente en horas extra. De ese grupo, 189 pertenecían al departamento policial.

En total, la Autoridad Portuaria destinó aproximadamente $196 millones de dólares al pago de overtime, equivalente al 16% de toda su nómina.

La agencia, que administra infraestructura compartida entre Nueva York y Nueva Jersey, contaba con 8,356 empleados en 2025. El salario promedio aumentó 3% respecto al año anterior y alcanzó los $144,033 dólares.

Policías concentran los mayores ingresos

Los agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria se encuentran entre los funcionarios policiales mejor remunerados del país. Aunque el salario inicial de un agente es de $46,954 dólares, la remuneración base puede llegar a $131,703 dólares después de una década de servicio, a lo que se suman importantes pagos por horas extra.

El empleado con mayores ingresos fue el teniente de policía Nicholas Federico. Su salario base fue de $180,691 dólares, pero recibió otros $215,717 dólares en horas extra. Con beneficios adicionales, su compensación total llegó a $466,775 dólares.

También destacaron los sargentos detectives Dewan Maharaj y Robert Zafonte Jr. Maharaj recibió una compensación total de $448,612 dólares, incluidos $147,937 dólares en horas extra, mientras que Zafonte alcanzó los $448,601 dólares, con $139,193 dólares correspondientes a overtime.

El mayor pago individual por horas extra, no obstante, correspondió a Reginald Bowers, supervisor jefe de mantenimiento. Bowers recibió $231,916 en overtime, lo que elevó su compensación total a $421,041.

Los cuatro empleados mencionados se encuentran entre los trabajadores mejor remunerados de una agencia que también administra instalaciones como el World Trade Center, además de puentes, túneles, aeropuertos, estaciones ferroviarias, terminales de autobuses y puertos.

Casi siete de cada diez empleados cobraron horas extra

El volumen de horas extra fue generalizado dentro de la Autoridad Portuaria. Según los registros, 5,711 empleados —el 68% de toda la plantilla— recibieron pagos por overtime durante 2025.

Los policías representaron una parte considerable de ese gasto.

Los 1,968 integrantes del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria recibieron, en promedio, $184,949 dólares durante el año, mientras que el departamento policial acumuló unos $85 millones de dólares en horas extra, equivalentes al 43% de todo el gasto de la agencia en este concepto.

Entre los 100 empleados con mayores ingresos, 68 trabajaban en el Departamento de Policía y otros 18 pertenecían al área de Aviación, responsable de los aeropuertos administrados por la autoridad.

El crecimiento de la nómina también fue significativo. El gasto total aumentó 5% frente a 2024, mientras que la compensación promedio por empleado subió 3%.

Advierten sobre impacto en peajes y tarifas

Zilvinas Silenas, presidente del Empire Center, cuestionó el nivel de los salarios y pagos adicionales registrados en la agencia. El organismo obtuvo los datos mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información de Nueva York.

Silenas sostuvo que los contribuyentes enfrentan un doble costo, ya que no solo financian los elevados salarios y las horas extra, sino también las pensiones, cuyo cálculo puede verse incrementado por esas remuneraciones.

El presidente del Empire Center también advirtió que el aumento de los costos laborales podría terminar trasladándose a los usuarios mediante mayores tarifas y peajes.

La Autoridad Portuaria ya incrementó en enero los peajes de sus puentes y túneles en 3%, al mismo tiempo que comenzó a eliminar los descuentos para usuarios de E-ZPass durante horarios de menor demanda.

Además, las tarifas del tren PATH aumentaron $25 centavos en mayo y están previstos nuevos incrementos de la misma magnitud durante los próximos tres años para financiar proyectos de infraestructura.

La Autoridad Portuaria defiende el gasto policial

La agencia defendió el incremento de su nómina y aseguró que los costos relacionados con la Policía responden a las exigencias de seguridad de las instalaciones que administra.

Seth Stein, portavoz de la Autoridad Portuaria, afirmó que mantener la seguridad de los usuarios es la principal prioridad de la institución y destacó que sus agentes protegen las principales infraestructuras de transporte de la región durante las 24 horas.

Stein señaló además que la Autoridad Portuaria ha incorporado cientos de nuevos agentes en los últimos años y aseguró que el promedio de horas extra de la Policía cayó 9% entre 2024 y 2025.

El portavoz agregó que la agencia mantiene mecanismos de supervisión para garantizar que el overtime sea utilizado únicamente cuando resulte necesario y esté debidamente justificado.

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