Familias de NYC ahorran en materiales escolares viajando a Connecticut: te decimos cómo

Con el regreso a clases cada vez más cerca, miles de familias del área metropolitana de Nueva York afinan sus listas de compras entre uniformes, mochilas, cuadernos y dispositivos electrónicos. Pero antes de pasar por caja, existe un detalle que puede marcar una diferencia importante en el presupuesto: los impuestos sobre las ventas.

Nueva York ofrece una de las ventajas fiscales más atractivas de la región para ciertas compras básicas. En la ciudad, la ropa y el calzado con un precio inferior a $110 dólares por artículo están exentos del impuesto estatal del 4% y del impuesto local de 4.5%, lo que permite adquirir prendas esenciales sin pagar el recargo combinado de 8.875%.

Sin embargo, la regla tiene un límite estricto. Un par de zapatos de $109 queda completamente libre de impuestos, pero si el precio asciende a $110, el comprador debe pagar el impuesto completo sobre el valor total del artículo. No existe una reducción parcial ni una exención aplicada a los primeros dólares del producto.

Esta diferencia convierte la planificación en una herramienta clave para las familias que buscan estirar sus presupuestos escolares. Una compra inteligente puede significar ahorrar decenas de dólares, especialmente cuando se trata de varias prendas para niños que crecen rápidamente y necesitan renovar su guardarropa cada temporada.

La estrategia para comprar ropa escolar más barata

Para la ropa cotidiana, comprar dentro de la ciudad de Nueva York suele ser la opción más conveniente. La exención aplica por artículo, no por recibo, por lo que una familia puede adquirir 10 camisetas de $50 cada una y toda la compra permanecerá libre de impuestos.

La situación cambia cuando se buscan prendas más costosas, como chaquetas, zapatos deportivos de alta gama o ropa especializada. En esos casos, algunos padres están cruzando las fronteras estatales para aprovechar beneficios fiscales de los estados vecinos.

Connecticut será una de las principales alternativas durante su tradicional Semana Libre de Impuestos sobre Ventas, que en 2026 se celebrará del domingo 16 al sábado 22 de agosto. Durante esos días, la mayoría de prendas y calzado con un precio inferior a $300 por artículo estarán exentos del impuesto.

La ventaja de Connecticut es considerable para compras que superan el límite de Nueva York. Un abrigo de $250, por ejemplo, podría adquirirse sin pagar impuestos durante esa semana especial. La medida también aplica para compras en línea realizadas durante el periodo establecido, siempre que el pago completo se efectúe dentro de esas fechas.

Si el artículo supera los $300, la exención desaparece y el impuesto se aplica sobre el precio total. No es posible pagar impuestos únicamente sobre la diferencia que exceda el límite.

Para quienes necesiten comprar ropa costosa fuera de la semana libre de impuestos de Connecticut, Nueva Jersey aparece como otra alternativa atractiva, ya que mantiene la ropa y el calzado de uso cotidiano libres de impuestos durante todo el año, sin importar el precio del artículo.

Hay artículos escolares esenciales cuyo costo es más bajo en Connecticut. (Foto: Elise Amendola/AP)

Útiles escolares y tecnología: un panorama diferente

La batalla por ahorrar no termina con la ropa. Los útiles escolares representan otra parte importante del gasto familiar y las reglas cambian dependiendo del estado.

Desde julio de 2026, Connecticut cuenta con una nueva exención permanente para artículos escolares no electrónicos. Mochilas, loncheras, carpetas, cuadernos y otros materiales básicos pueden comprarse sin pagar impuestos cualquier día del año.

En cambio, los productos electrónicos siguen siendo un desafío para las familias del área triestatal. Nueva York no ofrece una exención general para computadoras o dispositivos tecnológicos, Nueva Jersey eliminó su antiguo periodo libre de impuestos para compras escolares y Connecticut excluye computadoras y calculadoras de su beneficio.

Para adquirir una computadora portátil, las familias neoyorquinas pueden reducir ligeramente el gasto comprando en Nueva Jersey, donde, según Fox 5 News, el impuesto es de 6.625%, o en Connecticut, con una tasa de 6.35%, frente al 8.875% combinado de la ciudad de Nueva York.

Cuando la compra incluye varios dispositivos costosos, algunos consumidores consideran una opción más lejana: Delaware. El estado mantiene un impuesto sobre ventas del 0%, por lo que puede convertirse en una alternativa para compras grandes donde el ahorro compense el traslado.

Un regreso a clases más caro para las familias

El ahorro fiscal llega en un momento en que las familias enfrentan un aumento constante en los costos escolares. Según datos de Groundwork Collaborative, el gasto promedio en útiles escolares ronda los $175 por estudiante este año.

Además, el precio de una lista escolar típica aumentó 7.7% respecto al año anterior. Algunos productos registraron incrementos especialmente elevados: las loncheras subieron 26.8%, los cuadernos 23%, las tarjetas de índice 22.2%, el papel para cuaderno 20% y los pañuelos desechables otro 20%.

Ante este escenario, comparar precios entre estados, conocer las fechas de exenciones y dividir las compras según el tipo de producto puede convertirse en la diferencia entre una factura ajustada y un gasto difícil de absorber. Para las familias de Nueva York, la estrategia más efectiva no siempre está en comprar más barato, sino en saber dónde y cuándo hacerlo.

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