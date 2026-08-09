Pep Guardiola estuvo muy cerca de dirigir a Italia, según Maldini

El ex director técnico de la selección italiana Paolo Maldini reveló que Pep Guardiola consideró seriamente asumir el banquillo de la ‘Azzurra’, aunque terminó declinando la propuesta debido a la necesidad de tomar un periodo de descanso tras su exigente ciclo en el fútbol inglés.

En una entrevista concedida al periódico Corriere della Sera, Maldini (quien dejó su cargo federativo tras la salida de Andrea Pirlo) detalló las gestiones realizadas para reclutar al extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, indicando que el entrenador “estaba muy tentado y estuvo a punto de aceptar”.

“A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel”, relató Maldini.

El exfutbolista italiano desmintió categóricamente las versiones que señalaban pretensiones salariales de 20 millones de euros por parte del entrenador: “El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta”, aclaró.

Maldini explicó que la decisión final respondió a un desgaste acumulado tras una década en el fútbol británico, sumado a complicaciones físicas recientes: “Guardiola viene de diez años agotadores en la Premier League. Le operaron de la espalda. Quiere descansar. Pero fue una conversación muy seria. Analizamos las plantillas, desde la sub-17 en adelante”.

Tras la negativa de Guardiola, la directiva encabezada por el presidente federativo Giovanni Malagò concretó la designación de Roberto Mancini al frente del seleccionado nacional.

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