Una auditoría del gobierno puso en evidencia una práctica de la Federación Surcoreana de Futbol. La KFA proporcionó servicios de entretenimiento sexual a árbitros extranjeros entre 2011 y 2012, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El medio citó el informe de una auditoría del gobierno. De acuerdo con información revelada en el programa JTBC Newsroom, esos documentos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2016 muestran una cadena clara.

La Federación Surcoreana de Fútbol pide perdón por pagar "servicios sexuales" a árbitros internacionales https://t.co/xq8OHCFM68 — EL MUNDO (@elmundoes) August 8, 2026

La KFA ofreció y pagó entretenimiento sexual en salones de masajes a equipos arbitrales de Japón, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin durante un total de siete partidos de la selección nacional y partidos de la selección olímpica celebrados entre 2011 y 2012.

Entre esos partidos se encontraban las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial de Brasil 2014. Corea del Sur se mantuvo invicta en esos siete encuentros, con cinco victorias y dos empates.

Todos estos consumos se pagaron a través de tarjetas de crédito corporativas. La práctica no se quedó solo en Seúl, sino que se extendió a otras ciudades.

Según recogió la cadena JTBC, exmiembros de la KFA declararon que en ese momento ese tipo de prácticas era habitual. Incluso, revelaron que algunos colegiados solicitaban expresamente ser atendidos en locales para adultos.

Según el informe de Yonhap, los incidentes ya se habían detectado en 2016, pero no se hicieron públicos en aquel momento.

La KFA se encuentra en medio de un revuelo con la política del gobierno de ese país. El pasado jueves, las autoridades registraron las oficinas de la KFA como parte de una investigación sobre el nombramiento del exseleccionador masculino, Hong Myung-bo.

La policía se incautó de documentos que, según cree, ayudarán a determinar si hubo alguna injerencia indebida u obstrucción por parte de los dirigentes de la KFA, incluido su expresidente Chung Mong-gyu, durante el proceso de contratación.



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