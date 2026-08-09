Pronóstico del tiempo en Chicago para este domingo 9 de agosto

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 9 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:59 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 82 grados Fahrenheit (28 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 95% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima