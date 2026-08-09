Quiénes tendrán un pago de $5,181 del Seguro Social el 12 de agosto

El Seguro Social enviará el miércoles 12 de agosto la primera ronda de pagos correspondiente al calendario mensual de agosto.

El monto máximo posible para 2026 es de $5,181 al mes, aunque esa cantidad no corresponde automáticamente a todos los beneficiarios que recibirán dinero ese día.

Quiénes recibirán el pago del 12 de agosto

De acuerdo con Washington Examiner, la primera ronda de pagos de agosto será enviada a los beneficiarios de jubilación cuya fecha de nacimiento se encuentre entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

La segunda ronda está programada para el 19 de agosto y corresponde a quienes nacieron entre los días 11 y 20.

Finalmente, las personas nacidas entre el 21 y el último día de cualquier mes recibirán su pago el 26 de agosto.

Por lo tanto, haber nacido entre el 1 y el 10 determina la fecha del depósito del 12 de agosto, pero no significa que el beneficiario vaya a recibir necesariamente $5,181.

Quiénes pueden alcanzar el máximo de $5,181

La Administración del Seguro Social establece que el monto mensual depende de varios factores, entre ellos la edad en la que una persona comienza a reclamar sus beneficios, cuánto ganó durante su vida laboral y durante cuántos años realizó aportaciones al sistema.

Según Washington Examiner, una persona que comienza a recibir beneficios a los 62 años puede obtener en 2026 un máximo de $2,969 al mes.

En cambio, quienes esperan hasta los 70 años pueden alcanzar un pago mensual máximo de $5,181, siempre que su historial de ingresos y aportaciones también les permita calificar para esa cantidad.

Esto significa que para recibir $5,181 el 12 de agosto deben coincidir dos condiciones: pertenecer al grupo cuya fecha de nacimiento está entre el 1 y el 10 y, además, reunir los requisitos necesarios para obtener el beneficio máximo de jubilación.

Desde qué edad se puede solicitar el Seguro Social

Los beneficios de jubilación pueden comenzar a solicitarse desde los 62 años.

Sin embargo, reclamar el Seguro Social a la edad más temprana reduce la cantidad mensual disponible en comparación con esperar más años.

Por ese motivo, la edad elegida para comenzar a cobrar los beneficios puede generar una diferencia considerable.

Mientras el máximo a los 62 años es de $2,969 mensuales, esperar hasta los 70 puede elevarlo hasta $5,181.

La Administración del Seguro Social cuenta con una calculadora que permite obtener una estimación personalizada de cuánto podría recibir cada trabajador según su historial.

Cómo se financian estos pagos

El Seguro Social se financia principalmente mediante impuestos sobre la nómina pagados por trabajadores y empleadores.

Washington Examiner también señala que el sistema enfrenta presiones financieras a largo plazo.

De acuerdo con un informe de los fideicomisarios, el fondo destinado a los beneficios de jubilación podría agotarse en 2032 si el Congreso no adopta medidas para fortalecer sus finanzas.

El problema está relacionado con el aumento del número de personas jubiladas y una fuerza laboral proporcionalmente menor aportando al sistema.

Mientras tanto, el calendario de agosto continuará con pagos el 12, 19 y 26, dependiendo de la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

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